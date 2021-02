Dankzij de stormvloedkering van deze Krimpense metaalbouwer heeft men in Engeland droge voeten

In Krimpen aan den IJssel wordt hard gewerkt aan droge voeten voor de bewoners van het Engelse Boston en het achterland daar. Dat de stormvloedkering voor de Britten in Nederland bij Hollandia wordt gemaakt is niet zo gek volgens Patrick Bos, projectleider van de Boston Barrier. "Wij staan in Nederland bekend als het kenniscentrum voor stormvloedkeringen en wateruitdagingen."

In 2013 werden tienduizenden mensen in Zuid-Oost Engeland getroffen door extreme overstromingen. Voor de Britten genoeg reden om een stormvloedkering aan te schaffen. Daarbij kwamen ze via de lokale aannemers in Nederland terecht.

"Er is een basisplan gemaakt van wat voor kering ze kunnen gebruiken", legt Bos het proces rondom de aanbesteding uit. "Dat hebben ze in de markt gezet naar aannemers toe. Die aannemers zijn gaan zoeken naar partijen die staal- en werktuigbouw kunnen leveren. En wij staan er bekend om dat wij bewegend staal leveren. In dit geval hebben wij met onze partners de beste prijs kunnen neerleggen."

Het project loopt al even, waarbij het eerste gedeelte van de Boston Barrier al in Engeland is gemonteerd en in dienst gegaan. "In 2018 hebben we de radial sector gate al geplaatst. Dat is een bolle sluis die op de bodem van de riviermond ligt. Als de Noordzee gek gaat doen, en er komen stormen, dan wordt 'ie van de bodem afgetrokken. Dan sluit hij de rivier af."

Water binnenhouden

Bij Hollandia wordt nu druk gewerkt aan het tweede deel van de stormvloedkering voor het stadje in Zuid-Oost Engeland. "Dat zijn bolle deuren die in een verticale stand bij de haven worden geplaatst. Die sluiten zoals gewone deuren doen de ingang van de haven af. Die moet de haven beschermen bij hoog water."

Maar de deuren bij de haven hebben naast het water buiten de deur houden ook een opmerkelijke functie, vertelt Bos. "Ze moet ook het water in de haven houden. Het getijdenverschil is daar zes meter. Dus met eb stroomt de hele haven leeg en liggen de boten op de bodem. Dus als de deuren gesloten zijn houden we de haven vol met water."

De constructie is inmiddels af maar de puntjes moeten nog op de i worden gezet. Halverwege mei zullen de deuren per boot naar Engeland vertrekken. "Het moment dat je de deuren hier wegvaren, hebben we denk ik allemaal een trots gevoel. Maar ik denk ook dat de klant staat te juichen om de deuren in ontvangst te nemen."