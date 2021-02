Sportscholen komen in actie: 'Ongezonde hamburger halen mag wel, sporten bij sportschool niet'

Volgens de sportscholen is het hoog tijd dat Nederlanders weer de kans krijgen om aan hun lichamelijke en geestelijke gezondheid te werken. "Bewegen is van levensbelang", zegt sportschoolhouder Leon de Gee van een sportschool in Berkel en Rodenrijs. "Wij gaan verschillende work-outs aanbieden aan onze leden. Dat gebeurt met inachtneming van de coronamaatregelen. Zo proberen we de fitnessbranche op een leuke manier onder de aandacht te brengen bij de Tweede Kamer."

Volgens hem klopt de redenatie niet om de ene sector wel meer vrijheid te geven en de andere niet. "Er wordt heel veel gesproken over gezondheid. Maar het is te gek voor woorden dat je bij de plaatselijke fastfoodketen een ongezonde hamburger kunt eten, maar dat de plekken waar je aan je gezondheid kunt werken, gesloten blijven."

Sportscholen moesten op 14 december de deuren sluiten. Er zijn nog altijd geen versoepelingen aangekondigd voor de fitnessbranche.