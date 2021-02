Liefdeslaboratorium Erasmus Universiteit is klaar voor onderzoek naar intieme relaties en seksualiteit

Bij het woord laboratorium denk je meteen aan een klinische ruimte met microscopen, computers en mensen in witte jassen, maar het onlangs geopende liefdeslaboratorium op de Erasmus Universiteit heeft daar niets van weg. Het is een gezellige woonkamer die voor verschillende soorten onderzoek naar intieme relaties en seksualiteit gebruikt wordt.

"Het is belangrijk om dat op deze manier te doen, omdat het om gevoelige onderwerpen gaat", zegt Samira van Bohemen, een van de initiatiefnemers van het liefdeslab. "Zo kun je mensen goed op hun gemak stellen."



Volgens Samira maakten onderzoekers op dit gebied geen gebruik van de bestaande laboratoriumruimtes omdat praten over relaties en seksualiteit onder een TL-lamp heel onnatuurlijk aanvoelt. "Bepaalde onderzoeken, zoals hoe de bloeddruk reageert als iemand over die onderwerpen praat, kun je niet verrichten."

Samira richt zich de komende jaren op een onderzoek naar hoe het lichaam reageert op bepaalde seksuele situaties. "Vinden mensen iets erotisch of niet en hoe uit dat zich in het lichaam. Andere collega's doen onderzoek naar seksuele afwijzing. Je hebt bijvoorbeeld op Twitter gereageerd op iemand die je leuk vindt, maar krijgt geen reactie. Wat doet dat met je en hoe reageer je erop? Maar wij doen ook onderzoek naar seksualiteit binnen intieme relaties. Binnen de wetenschap wordt er veel onderzoek gedaan naar liefde enerzijds en seksualiteit anderzijds, maar niet vaak naar een combinatie tussen die twee. Terwijl de meeste seksualiteit plaatsvindt binnen een relatie."

Op zoek naar testpersonen

Maar voor onderzoek heb je mensen nodig. Hoe bereik je die voor onderzoeken naar intieme relaties? "Er zijn organisaties met een panel dat deelneemt aan onderzoeken, maar dat kost geld. Je kunt mensen ook via sociale media bereiken. Voor mensen is het ook interessant omdat ze het een en ander over zichzelf te weten komen en daarmee ook meer macht over hun leven kunnen krijgen."

Het liefdeslab is vanwege corona nog niet gebruikt.