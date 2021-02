Geen Sinterklaasintocht in Gorinchem vanwege geldgebrek, bestuur legt functie neer

Stichting Sint Nicolaasteam stopt met de Sinterklaasintocht en het Huis van Sint Nicolaas in Gorinchem. Door de teruglopende inkomsten en de coronamaatregelen verwacht het bestuur dat het onmogelijk is om in de toekomst nog een intocht te organiseren.

De intocht en het Huis van Sint Nicolaas kosten jaarlijks zo'n 20.000 euro. Dat bedrag werd gedeeltelijk gefinancierd door onder andere sponsoring van winkeliers en bedrijven en donaties. Ook haalden vrijwilligers geld op tijdens huisbezoeken.

"Afgelopen jaren merkte wij al op dat het moeilijker werd om het geld bij elkaar te krijgen vanuit winkeliers en ondernemers. Dit komt door de positie van ondernemers in huidige tijden.” laat het bestuur weten.

Het bestuur is bang dat de inkomsten door de coronacrisis nog verder teruglopen: "Wij verwachten dit jaar geen of nauwelijks bijdragen vanuit ondernemers. Ze zijn druk bezig met overleven.”

Coronamaatregelen

Daarnaast zou er door de huidige coronamaatregelen crowdmanagement ingezet moeten worden, zodat mensen afstand houden. Het bestuur vindt dat het evenement op die manier niet gezellig genoeg zal zijn. Daarnaast zou Sinterklaas bij de Buiten de Waterpoort onthaald moeten worden, maar op die locatie kan slechts een beperkt aantal mensen genieten van de intocht.

“Wij zouden het afschuwelijk vinden om niet alle kinderen toegang te geven tot het evenement omdat het terrein vol zou staan", laat het bestuur weten. "Ook in het Huis van Sint Nicolaas is het niet realistisch in deze periode met de 1,5 meter regel."

Mogelijke opvolger

Stichting Sint Nicolaasteam hoopt dat een andere partij de intocht in Gorinchem wil overnemen en is bereid om kennis daarmee te delen. "Het is jammer, maar wij danken de stad en alle inwoners voor de mooie tijd die wij als organisatie hebben gehad. Ook danken wij alle vrijwilligers voor hun inzet en steun.” aldus Stichting Sint Nicolaasteam.