Na Nadal zegt ook Monfils af voor ABN Amro World Tennis Tournament

Gael Monfils komt zijn titel niet verdedigen tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Fransman, winnaar in Ahoy in 2019 en 2020, heeft afgezegd voor de 48ste editie. Het is donderdag de tweede grote domper voor de toernooi-organisatie, want ook Rafael Nadal trok zich terug. De Spanjaard kampt met een rugblessure.

Daarnaast zal ook Milos Raonic, finalist op Wimbledon in 2016, volgende week niet van de partij zijn. Door de afmeldingen krijgt Robin Haase een vrijgekomen wildcard van toernooidirecteur Richard Krajicek. Hij wordt na Botic van de Zandschulp de tweede Nederlander in het hoofdtoernooi. Haase is in de afgelopen jaren ver weggezakt op de wereldranglijst. Hij staat momenteel 189ste.

Drie grandslamwinnaars

Ook voor Marin Cilic is er plaats in het hoofdtoernooi. De winnaar van de US Open in 2014 is de huidige nummer 44 van de ATP-ranking. In totaal doen dus, ondanks de afmelding van Nadal, weer drie spelers mee in Rotterdam met grandslamtitels op hun naam. Naast Cilic zijn dat Andy Murray en Stan Wawrinka.

Voor de toernooi-organisatie was het geen prettige donderdag. In een mum van tijd is het deelnemersveld gedevalueerd van zes spelers uit de top-10 naar acht spelers uit de top-20. Nog altijd niet slecht, maar een bittere pil is het wel.

Nadal, de huidige nummer twee op de wereldranglijst, kwam in Australië tot de kwartfinale waarin hij werd uitgeschakeld door de Griek Stefanos Tsitsipas. In aanloop naar het grand slam-toernooi in Melbourne had Nadal al last van zijn rug.

"We vonden een tijdelijke oplossing waardoor ik pijnloos kon spelen in de tweede week van het toernooi. Eenmaal terug in Spanje heb ik mijn dokter bezocht en samen met mijn team hebben ze geadviseerd om de komende week niet te spelen", zo zegt Nadal zelf over zijn afmelding.

Medvedev als eerste geplaatst

Voor Nadal zou het zijn derde deelname zijn geweest aan het ABN Amro World Tennis Tournament en zijn eerste sinds 2009. Ook toernooidirecteur Richard Krajicek is vanzelfsprekend teleurgesteld: "We keken er natuurlijk heel erg naar uit om Rafael

Nadal in actie te zien, zeker omdat het zijn eerste optreden sinds 2009 zou zijn. We

zullen hem de komende week missen."

"Gelukkig hebben we nog steeds een fantastische lijst over, met spelers als Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev en Andrey Rublev", zo besluit Krajicek. Met het wegvallen van Nadal betekent het ook dat de verliezend finalist in de afgelopen Australian Open, de Rus Daniil Medvedev, nu als eerste geplaatst zal zijn in Rotterdam Ahoy waar het toernooi vanaf maandag 1 maart tot en met zondag 7 maart wordt gehouden.