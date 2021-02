Vier 'beste' Rotterdamse brouwers introduceren coronabier, in blik: 'Dat is beter voor het bier'

Bij de loods van de Kaapse Brouwers in het westelijk havengebied heeft het Rotterdamse coalitiebiertje zes weken in de tank op smaak kunnen komen. Nu wordt het bier gebotteld en proeven de brouwers hun gezamenlijk recept. "Het is een sterk staaltje Rotterdams vakwerk", zegt Kaapse brouwer Etienne Vermeulen als het eerste blikje van de bottelmachine rolt.

Want ook al is het coronavirus voor de bierbrouwers een enorme spelbederver, het verbroedert ook. Daardoor is een nieuw Rotterdams biertje gebrouwen dat ontworpen is door vier vooraanstaande lokale brouwers.

"Het brengt het beste samen van vier brouwerijen in Rotterdam", vertelt brouwster Lisette Tanis van ROTT. Brouwers over de bijzondere samenwerking. Het nieuwe biertje is een ontwerp van Kaapse Brouwers, Noordt, Vet & Lazy en Rott. Gekscherend heet het biertje All Star Collab, een speelse verwijzing naar de sterrenwedstrijd in het Amerikaanse basketbal.

Biertje van Rotterdamse sterrenformatie

Het nieuwe biertje moet ook een sterk en smaakvol Rotterdams karakter hebben. Met de All Star Collab willen ze als het ware een spektakelbiertje voorschotelen, net zoals de jaarlijkse sterrenwedstrijd in de Verenigde Staten is.

Lees verder onder de reportage.



"Ik vergelijk het met muzikanten. Je kan bij mekaar gaan zitten en een klassiek stuk instuderen. Soms ga je ook een beetje jammen en dat is wat we met dit nieuwe biertje gedaan hebben", vertelt brouwer Etienne Vermeulen.

Al jammend zijn ze uitgekomen op een New England IPA met Rotterdamse maïs en havervlokken en als smaakmaker bosvruchten. "Lekker sterk, volmondig bier, fruitig en een licht bittertje waardoor je zin krijgt in een tweede slok", zegt de brouwer als hij voor het eerst het biertje proeft.

In de afgelopen jaren hebben lokaal gebrouwen speciaalbieren een hoge vlucht genomen. Eerst was er eenzaam en alleen stadsbrouwerij De Pelgrim, gestart in de jaren negentig. In 2014 volgden de Kaapse Brouwers, daarna kwam Noordt en dat groeide uit tot zo'n twintig lokale brouwers. Totdat het coronavirus verscheen.

Markt lokale bieren ingezakt

Daardoor zit de horeca voor de tweede keer op slot en dat is de voornaamste afzetmarkt van de Rotterdamse brouwers. "Het is voor ons allemaal pittig want de horeca is gewoon een groot gedeelte van je volume. Daar drinken mensen vooralsnog het meeste bier", vertelt de Kaapse brouwer. Het varieert voor de verschillende brouwers maar de omzet is gekelderd van vijftig tot negentig procent.

Lees verder onder de foto.



Supermarkten zijn een beetje in het gat gesprongen maar dat zet voor de echte lokale brouwers weinig zoden aan de dijk. Tijdens de eerste lockdown zijn ze het al over een andere boeg gaan gooien en begonnen ze met een thuisbox met verschillende Rotterdamse speciaalbieren. "We hebben bezorg- en afhaalbier en we slaan ons er doorheen", vertelt Juri Teuling van brouwerij Noordt.

Van bierfles naar bierblik

Nu vloeit daar een nieuw biertje uit voort van vier Rotterdamse sterrenbrouwers. In blik gebotteld. En dat is niet nieuw, de goedkopere bieren zaten vaak al in blik, maar het is wel een nieuwe trend onder de speciaalbieren.

"Blik is beter voor het bier", zegt een overtuigde blikkenbrouwer Etienne Vermeulen. "Het is 100% licht- en luchtdicht en dat zijn twee vijanden van bier. Het is veel lichter en daardoor beter voor de wereld want het is lichter te vervoeren. En daarom neem ik zelf ook liever een sixpack in blik mee naar het park dan een sixpack in glas", vervolgt de brouwer glimlachend.

Lees verder onder de foto.



Hij is er van overtuigd dat blik uiteindelijk het bierflesje gaat overnemen omdat het een winwinwinwinsituatie is. Hij vindt blik ook nog eens leuker omdat er leukere ontwerpen op het canvas van het blik gezet kunnen worden omdat daar meer ruimte voor is.

Zolang de horeca dicht is, is het nieuwe All Star Colab-biertje er alleen eentje voor de thuisdrinker. De eerste editie telt 2600 blikken en die kunnen alleen online besteld worden bij de Rotterdamse bierwinkel LocalCraftbeer.

Vanwege het coronavirus is deze bierwebshop afgelopen zomer opgericht en gespecialiseerd in het thuisbezorgen van lokale speciaalbieren. "Iedereen kan hem lekker thuis drinken en wie weet brouwen we hem nog een keer op fust als de horeca weer open mag", zegt brouwster Lisette Tanis.