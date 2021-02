RIVM: Rotterdam passeert grens van 50.000 besmettingen, cijfers lopen weer op

Het RIVM meldt donderdag 628 nieuwe coronabesmettingen in onze regio. Dat zijn veel meer besmettingen dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, dat op 459 staat. Woensdag werden nog 345 nieuwe besmettingen gemeld.

Eerder deze week lag het aantal besmettingen dichter bij het gemiddelde. Dinsdag werden 417 nieuwe gevallen gemeld. Maandag ging het om 463 nieuwe besmettingen in de regio. In Rotterdam is het aantal besmettingen boven de 50 duizend uitgekomen.

Daarnaast meldt het RIVM donderdag 6 sterfgevallen in onze als gevolg van het coronavirus. Zij komen uit Capelle aan den IJssel (2), Hendrik-Ido-Ambacht, Nissewaard, Rotterdam en Schiedam (1). Woensdag ging het om 8 sterfgevallen. Het aantal ziekenhuisopnamen is donderdag juist iets lager dan dat van woensdag. Donderdag zijn 9 nieuwe ziekenhuisopnamen gemeld, woensdag waren dat er 11.

Landelijk meldt het RIVM 5.048 nieuwe coronabesmettingen. Woensdag werden nog 4.420 besmettingen gemeld. Dinsdag waren dat er 3.834.

Een woordvoerder van het RIVM laat weten dat de cijfers per dag kunnen wisselen en dat de cijfers op donderdag gemiddeld hoger liggen.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de gemeenten, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 6 - 1602

Albrandswaard: 7 - 2002

Barendrecht: 15 - 3398

Brielle: 5 - 926

Capelle aan den IJssel: 27 - 4714

Dordrecht: 69 - 8866

Goeree-Overflakkee: 16 - 2863

Gorinchem: 14 - 2674

Hardinxveld-Giessendam: 7 - 1771

Hellevoetsluis: 9 - 2072

Hendrik-Ido-Ambacht: 4 - 2244

Hoeksche Waard: 32 - 4951

Krimpen aan den IJssel: 17 - 2489

Lansingerland: 15 - 4373

Maassluis: 8 - 2272

Molenlanden: 28 - 3367

Nissewaard: 21 - 5330

Papendrecht: 5 - 2150

Ridderkerk: 21 - 3434

Rotterdam: 219 - 50004

Schiedam: 26 - 6118

Sliedrecht: 5 - 2243

Vlaardingen: 24 - 5519

Westvoorne: 2 - 666

Zwijndrecht: 27 - 3356

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij baseren ons op de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina . Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD'en bestaat. Beide GGD'en hebben een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.