Politieauto botst in Rotterdam hard op gehandicaptenwagen, bestuurder gewond

Een politieauto is op de Laan op Zuid in Rotterdam hard op een gehandicaptenwagen gebotst. De bestuurder van het kleine autootje raakte hierbij gewond.

De politieauto reed met zwaailichten en sirenes aan op een spoedmelding af en kon het autootje niet meer ontwijken. Het slachtoffer was na het ongeval goed aanspreekbaar en klaagde over pijn in de rug. De agent in de politieauto bleef zelf ongedeerd.

De kruising van de Vuurplaat met de Hilledijk is voorlopig afgesloten voor een onderzoek naar het ongeluk. Hierdoor lopen enkele trams vertraging op.