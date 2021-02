Kogel dreigt voor damherten in Hoeksche Waard, dit keer niet van prins Bernhard

De damherten die rondlopen in het gebied tussen Strijen en Numansdorp hebben volgens buurtbewoners altijd al het jachtvizier op zich gericht gehad. Nu worden ze met afschieten bedreigd, omdat de provincie Zuid-Holland bang is dat ze voor gevaarlijke situaties op de weg zorgen. Over hoe de herten er komen gaan veel verhalen. De hardnekkigste: ze zijn twintig jaar geleden uitgezet om geschoten te worden, door niemand minder dan prins Bernhard.

Oudere bewoners in het gebied weten het nog goed. Ooit hingen bij de Ambachtsheerlijkheid, zoals het gebied heet waar de damherten lopen, bordjes met ‘Koninklijk jachtgebied’. Dat Bernhard er in zijn laatste jaren graag kwam om groot wild te schieten is onder de bewoners van het voormalige buurtschap Schuring een publiek geheim.



Bewust het poortje open?

Ze weten ook precies bij wie de damherten vandaan komen en wijzen allemaal naar dezelfde persoon. Een van de ouderen die we spreken kapt direct het gesprek af als het woord ‘damherten’ valt. “Ik zeg er helemaal niks over!” Is het poortje bewust opengezet of per ongeluk? Daar twijfelen sommigen wel over.

De provincie houdt het erop dat gaat het om een groep verwilderde damherten en zei hier eerder over: "Deze damherten zijn rond het jaar 2000 ontsnapt en het is niet bekend wie de oorspronkelijke eigenaar is."

De Ambachtsheerlijkheid is van oudsher een afgesloten gebied. Bernhard zou er graag gejaagd hebben. Ook nu nog bestaat een groot deel uit eigen terrein, dat niet toegankelijk is en wordt afgeschermd met hekken.

De damherten kwamen deze maand volop in het nieuws. Het plan van de provincie om de volledige groep te schieten heeft veel losgemaakt. Tegenstanders haalden met een online petitie in drie weken tijd drieduizend handtekeningen op en twee dierenrechtenorganisaties begonnen een rechtszaak om het afschieten te voorkomen.

Jagen op damherten ging door

Een woordvoerder van de provincie gaf bij Rijnmond aan dat er vanaf 1 januari twaalf damherten geschoten zijn. Een jager die anoniem wil blijven laat weten dat er de laatste jaren, nog zonder vergunning dus, vaker op de herten gejaagd werd. “Officieel hadden er meer dan 100 moeten lopen”, zegt hij. Het aantal wordt nu op 34 geschat. Die schatting is van voor de laatste jachtronde.

Tot de uitspraak van de rechter geldt nu een tijdelijk verbod op de hertenjacht. 17 maart is er een gesprek tussen de indieners van de petitie en de provincie Zuid-Holland. De RVD is om een reactie gevraagd, maar zegt niet te reageren op geruchten.