Beelden relschoppers ook op grote schermen in stad

Daarom ook deze week in Bureau Rijnmond beelden van nieuwe verdachten, die zich misdroegen op maandagavond 25 januari op de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk en omgeving in Rotterdam-Zuid.

Zij worden, als zij niet worden herkend of zichzelf melden, getoond op grote beeldschermen in de stad. Deze week zijn politie en justitie hiermee gestart. De verdachten zijn ook te zien op politie.nl en sociale media. Herkent u één of meerdere verdachten?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000