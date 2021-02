Het gouden ei tegen verbod op afzwemmen? Badmeester plaatst zwemcontainer op parkeerplaats

Je gelooft je ogen niet als je er voor staat. Een zeecontainer op een parkeerplaats langs de Sluisendijk in Heinenoord met daarin zwemmende kinderen. Het is een project van badmeester en ondernemer Tom van Nieuwamerongen. Sinds donderdag kunnen kinderen er hun A- of B-diploma halen.

Nu zwembaden gesloten zijn en het zwemwater van buitenbaden te koud is, is de verwarmde zeecontainer een oplossing, dacht Van Amerongen. Hij bestelde een zeven meter lange zeecontainer en liet hem ombouwen tot zwembad, met verwarming. "Het water is 32 graden, dus warm genoeg voor kleine kinderen," zegt Van Amerongen.

Ook wordt er goed rekening gehouden met de coronaregels. De container is niet volledig overdekt zodat die in de buitenlucht staat, ouders kijken vanuit de auto toe en het gezicht van de badmeester of -juffrouw is afgedekt. "Het plan is goed doordacht, ik ben zelf ondernemend ingesteld en dus staan we dit als gemeente van harte toe", zegt wethouder Paul van Boogaard.

Door deze oplossing heeft Kelly van Gulik niet langer hoeven wachten met dochter Lexi die op deze dag twee diploma's haalde. "We wachten sinds december. En dan nu in een zeecontainer. Wie had dat gedacht!"

Vrijdag komt de inspectie nog kijken naar de afzwemcontainer.