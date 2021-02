Willem kon na een ongeluk niet meer lopen, nu verdient hij zijn geld als rolstoelkitesurfer

Willem Hooft staat midden in het leven als een motorongeluk, in 2017, hem letterlijk en figuurlijk onderuithaalt. Hij is ernstig gewond en kan nooit meer lopen. Een klap voor de nu 30-jarige Rotterdammer, maar hij geeft niet op. Willem stelt zichzelf een ambitieus doel: hij wil weer kitesurfen.

Een jaar na het ongeluk haalt Willem met een crowdfundingsactie binnen vijf werkdagen 10 duizend euro op. Zijn droom komt dichterbij. Met het geld kan hij een aangepaste zit-kite aanschaffen en een reis naar Zuid-Afrika financieren. Surfen op de vier meter hoge golven voor de kust van Kaapstad lijkt daarmee haalbaar.

Rijnmond vraagt zich af 'Hoe gaat het nu met die droom?' en spreekt de kiter als hij zich klaarmaakt voor een nieuwe dag op het water. “Ik zou nu eigenlijk voor de derde keer in Zuid-Afrika zitten, maar door corona heb ik last-minute moeten besluiten om niet te gaan.” Willem moet het dus even doen met de Nederlandse weercondities, maar kijkt terug op een succesvolle tijd. “Het is gelukt om in Zuid-Afrika te surfen. Dat was zo gaaf! Dat gevoel, de vrijheid die je voelt op het water, het is niet te beschrijven.’’

De zit-kite geeft Willem alle mogelijkheden om, net als vroeger, het water op te gaan. En er zijn meer dromen werkelijkheid geworden vertelt de sportieve optimist. "Na mijn reis kwam er veel foto- en videomateriaal online en dat heeft grote merken in de kitesport bereikt. Lang verhaal kort: ik word nu betaald voor mijn hobby.”

Jongensdroom

Het is een jongensdroom die uitkomt. “Ik verdien mijn inkomen met kitesurfen en het geven van lezingen. Ik kan nu doen wat ik het allerleukste vind: reizen en mensen ontmoeten.” Een heel ander leven dan voor het ongeluk. “Ik had toen een kantoorbaan. Daar had ik voor gestudeerd en het verdiende prima. Maar het was niet mijn passie, mijn hart lag er niet.” Dat is nu wel anders. “Ik werk meer dan ik voor het ongeluk deed, maar met een stuk meer plezier. Ik kom niet meer moe en inspiratieloos thuis maar juist vol energie.”

Zit-kite surfer Willem Hooft in actie (foto: Marcel Berrevoets)



De crowdfunding had een gigantisch effect en bereikte veel mensen. “Het ging van ‘Hoe gaat het met je leven in de rolstoel?’ naar ‘Hoe gaat het met je droom?'. Overal was aanmoediging.” Het werkte motiverend en die motivatie wil Willem nu doorgeven met zijn eigen stichting én een biografie over zijn leven. “Ik wil met de Willem Hooft foundation zit-kiten en andere watersporten toegankelijk maken voor mensen die ook een lichamelijke beperking hebben zodat iedereen dat gevoel van vrijheid kan ervaren.”

Boek en Paralympische Spelen

En een boek? “Dat moet in juni verschijnen. Ik hoop dat het laat zien hoe je kunt omgaan met tegenslagen.” En tegenslagen die heeft Willem genoeg gehad. “Ook al voor het ongeluk hoor. Zo werd ik vader toen ik nog maar 17 was.” Dan lachend: “Genoeg stof voor een boek, maar ik ga natuurlijk niet teveel weggeven want het moet nog uitkomen. Heel spannend, het wordt nu geschreven en komt als het goed is uit rond juli.”



Alle doelen uit 2018 zijn meer dan behaald maar Willem zou Willem niet zijn zonder een nieuwe droom. “Ja zeker! Hopelijk wordt zit-kiten een paralympische sport! Je moet je doelen in het leven niet te laag leggen hoor!’’