Opvoedexpert geeft deze tips voor moeizame relaties tussen ouders en hun kinderen

Hoe weet je eigenlijk of je een goede relatie hebt met je kind? En stel dat je dat niet hebt, wat doe je er dan aan om dit te herstellen? Dat vertelt Fadma Bouchataoui, opvoedcoach bij de Wijkacademie in Rotterdam-Zuid, op Radio Rijnmond.

Of je een goede relatie met je kind hebt, kun je volgens Bouchataoui goed zien aan hoe kwetsbaar je kind durft te zijn in jouw nabijheid. "Om kwetsbaar te kunnen zijn, heeft een kind veiligheid nodig", legt Bouchataoui uit. "Een goede warme relatie biedt een gevoel van veiligheid voor een kind en dan durft een kind ook kwetsbaar te zijn. Dat betekent dus dat een kind bijvoorbeeld begint te huilen als er iets vervelends op school is gebeurd."

Andere signalen zijn volgens Bouchataoui dat een kind graag bij je is, of het kind jou wil plezieren en of het makkelijk naar je aanwijzingen luistert.

Met name in de pubertijd kan een minder goede relatie tussen ouder en kind duidelijk worden. "Daarbij merk je bijvoorbeeld dat ze veel vaker buiten hangen of bij hun vrienden zijn. Als ze thuis komen pakken ze een boterham en rennen ze naar hun kamer om weer verbonden te zijn met hun vrienden. Als een kind niet graag bij je wilt zijn, dan is dat een teken dat er wat aan de hand is", aldus Bouchataoui.

Oorzaken

Wat je als ouder aan een beschadigde relatie kan doen, ligt volgens Bouchataoui aan wat eraan vooraf is gegaan. Als voorbeeld noemt Bouchataoui een vechtscheiding. "Daarin merk je dat ouders heel erg met zichzelf bezig zijn en weinig aandacht hebben voor wat dat doet met hun kinderen. Het kan de relatie tussen de ouders en het kind heel veel schade toebrengen."

Ook het overlijden van een dierbaar familielid en vaak verhuizen kan invloed hebben op de relatie tussen ouder en kind. "Als er teveel veranderingen in het leven van een kind komen en er is vanuit de ouder weinig aandacht voor en begeleiding om dat een plek te geven, kan dat in de weg staan in die relatie met die ouder."

Relatie herstellen

"Hoe meer de relatie is beschadigd, hoe harder je als ouder moet werken." Volgens Bouchataoui ligt de verantwoordelijkheid voor het herstellen van de relatie namelijk niet bij het kind. "Het is echt iets van de ouders om de relatie te herstellen. Een kind wil die relatie. Het is bijna een levensbehoefte om warm verbonden te zijn met diegenen die voor ze zorgen." Bouchataoui raadt dan ook aan bij heel erg beschadigde relaties om professionele hulp in te schakelen.

"Een relatie is echt wel te herstellen, hoe beschadigd die ook is", stelt Bouchtaoui gerust. Alleen zal het aan de ouder zijn om heel hard en heel lang pogingen te doen om weer dichterbij het kind te komen. "Maar... liefde overwint alles."