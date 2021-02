Ontwikkelaar koopt leegstaande gebouwen en bouwt ze om tot betaalbare woningen: 'Niet slopen, slopen, slopen, maar hergebruiken'

Terwijl de woningnood in Nederland alsmaar groter wordt, stijgt ook het aantal leegstaande gebouwen. Directeur Marnix Norder van zelfbouwontwikkelaar Steenvlinder schat de voorraad leegstaande overheidsgebouwen in Rotterdam alleen al op zo'n 300. "Laten we die ombouwen tot betaalbare woningen en snel, want het tekort aan huizen wordt alleen maar groter."

In Vlaardingen kocht Steenvlinder de voormalige Globe school aan de Van Limburg Stirumstraat. Inmiddels gaat de verbouwing tot tien woningen de laatste fase in. Deze week werden warmtepompen geleverd en de verwachting is dat in april of mei de eerste bewoners er kunnen slapen. Murtada Alattabi is bouwbegeleider namens Steenvlinder en kind aan huis in de voormalige school.



Gasloos

"We kijken mee in het verduurzamen van de woningen. Het bouwbesluit is de minimale basis, maar we doen er een schepje bovenop. Samen met de klussers hebben we gekeken hoe we gasloos kunnen bouwen en daar hoort een warmtepomp bij", vertelt Alattabi. "We hebben hier in dit schoolgebouw zeven klussers die echt vanuit de hypotheek aan de slag zijn gegaan. Ook hebben we drie mensen die via de huurkoopconstructie aan het klussen zijn, voor wie een koophuis en hypotheek nog te hoog gegrepen is", zegt de vleesgeworden vraagbaak van de klussers.

De 24-jarige Sylvan Mooy is druk bezig in zijn eerste eigen woning. "Ik woon nog thuis en mijn moeder tipte me over dit project. Zo is het begonnen", vertelt de ijsverkoper. Ook voor hem als starter leek een eigen woning een brug te ver. Omdat hij de eerste jaren kan huren van Steenvlinder, was het haalbaar. Sylvan startte in augustus met de verbouwing en ligt op schema om over enkele weken zijn eerste paleisje in te wijden. "Ik heb een vriendin maar ik ga er eerst zelf wonen. Ik heb het ook verbouwd hè", lacht hij onder het schuren van zijn stucwerk.



300 lege overheidsgebouwen

Directeur Norder van Steenvlinder komt poolshoogte nemen in zijn Vlaardingse project dat de naam 'Meesterproef' meekreeg. De voormalige wethouder in Den Haag en Statenlid ziet in het Rijnmondgebied enorme kansen liggen om de woningnood te lenigen. "Er zijn heel veel plekken waar oudere gebouwen staan, open terreinen en oude industrie die vragen om een transformatie naar iets nieuws. Ik hoor in de Haagse regio, maar als ik hier binnenkom dan jeuken mijn handen altijd wel een beetje hoor", zegt de oud-politicus.

"Voor ons is het ook goed nieuws dat veel kantoren leeg komen. Oude gebouwen zijn voor ons kansen. Er moet wel meer snelheid aan de dag worden gelegd en de overheid moet de gebouwen eerder op de markt brengen. Dan kunnen we aan de slag", zegt Norder. Hij verwacht dat door het thuiswerken als gevolg van de coronapandemie meer kantoorruimte leeg zal komen.



Toverstokje

Transformatie is veelal goedkoper dan nieuwbouw. "De gebouwen stáán er al. 'Je hoeft er alleen maar met een toverstokje langs', zeg ik altijd maar. Voordeel is ook dat mensen die zelf hun huis bouwen in zo'n gebouw meer betrokken zijn bij de buurt. En met de verschillende constructies die we hanteren kunnen we ook mensen met minder geld een woning laten bouwen. We hebben daarvoor ook een aparte stichting opgericht. Ze gaan dan huren maar hebben het recht op koop na twee jaar. Je ziet dan ook een goede mix ontstaan van mensen met meer en minder draagkracht."

Steenvlinder heeft inmiddels in het hele land zelfbouwprojecten opgezet in leegstaand vastgoed. "Je moet vooral tempo willen maken. Je moet tempo maken bij de gemeente, je moet afspraken maken over snel realiseren. Maak ook afspraken met woningcorporaties. We zijn met diverse corporaties in gesprek om te kijken of we een deel van hun oude woningen kunnen transformeren, nieuwe woningen toevoegen zodat je ook daar betaalbaar nieuw en oud combineert, maar ook bestaand vastgoed gewoon gebruikt. Niet slopen, slopen, slopen, maar hergebruiken om te zorgen dat je de woningen betaalbaar kunt houden en een stukje geschiedenis ook vast kunt houden", aldus Marnix Norder.