Huis in Puttershoek voor een jaar dicht na drugsvondst

Het pand aan de Arent van Lierstraat is verzegeld. Foto: gemeente Hoeksche Waard

Een woning aan de Arent van Lierstraat in Puttershoek is voor een jaar gesloten. De politie vond hier tijdens een inval eind vorig jaar handelshoeveelheden harddrugs en softdrugs. Destijds zijn drie personen aangehouden.

Burgemeester Bram van Hemmen van de gemeente Hoeksche Waard wil met deze maatregel een signaal afgeven aan inwoners die zich met drugcriminaliteit bezighouden en laten zien dat de gemeente Hoeksche waard stevig aanpakt.

"Het sluiten van een woning is een forse maatregel en past bij de aanpak om ondermijnende criminaliteit te bestrijden en voorkomen", laat Van Hemmen weten. "Door het sluiten van een pand waar verdovende middelen zijn gevonden maken we een einde aan de bekendheid en het gebruik als drugspand en voorkomen we hier herhaling."

De ramen en deuren zijn donderdag afgesloten en de woning is verzegeld. Dat betekent dat niemand het pand meer mag betreden.