Kunststudente ontwerpt 'luchtfiets' en zorgt voor veel plezier in Rotterdamse Vroesenlaan: 'Bizar om te zien'

Lieve zette het object voor haar huis aan de Vroesenlaan in Rotterdam-Blijdorp, met een tekst erbij, waarmee ze voorbijgangers uitnodigt plaats te nemen als ze zin hebben in 'een stukkie fietsen'.

Blije pakketbezorger

En dat doen ze volgens Lieve in groten getale. "Om de vijf minuten komt er wel iemand voorbij: een foto maken of erop gaan zitten. Het was een keer zelfs zo leuk, ik keek naar buiten en een DHL-bezorger zit superenthousiast heel hard te fietsen en te zwaaien naar mij. Het is toch wel heel erg leuk dat je mensen blij kan maken hiermee."

Lees verder onder de reportage.



Enkele voorbijgangers laten inderdaad weten het 'heel tof', 'heel creatief' en 'bizar om te zien' te vinden. "Het is eigenlijk alsof je aan het trappen bent en ook weer niet", zegt een van hen.

Het was een vrije opdracht voor de Willem de Kooning Academie, waar Lieve van den Nieuwenhoff studeert. Ze wil graag interactieve kunst maken. "Of dat nou is met geluid, of met beeld, of met wat voor materiaal dat maakt niet uit. Maar het lijkt mij fijn om het publiek erbij te betrekken, want dat is toch wel het allerleukste."

Festivalproject

Haar kunstwerk staat nu dus nog voor haar huis aan een lantaarnpaal. "Maar mocht het nou zo zijn, in mijn wildste dromen, dat er misschien op een festival ooit een plek komt om dit soort rare dingen neer te zetten, dan zou ik het zeker een nieuw thuis willen geven."