GGD: 'Gezondheid is meer dan alleen de afwezigheid van corona'

Voorzitter Wouter Kolff van deze Veiligheidsregio hoopt dat mensen zich toch aan de huidige regels blijven houden. "Dat kan ervoor zorgen dat er weer meer mogelijk wordt." Kolff vertelt dat de horeca na de volgende persconferentie ook wellicht weer open mag.

"We zijn er allemaal bij om ervoor te zorgen dat er straks weer meer mogelijk wordt, zoals de open terrassen. Als wij er met elkaar voor zorgen dat we de huidige maatregelen goed naleven, is het denkbaar dat die stap over niet al te lange tijd kan worden gezet."

Meer dan corona

Directeur Cees Vermeer van de GGD begrijpt dat de maatregelen versoepeld zijn, ook al geven de cijfers daar geen aanleiding toe. "Gezondheid is meer dan alleen maar afwezigheid van corona. Het gaat ook over jongeren en de mogelijkheden voor hun emotionele en intellectuele ontwikkeling. Het gaat ook over de mensen die al een tijd zitten te wachten op een operatie. We moeten breed kijken naar het welzijn en de gezondheid van mensen." De directeur zegt dat we de stap naar meer vrijheden kunnen maken als we ons goed aan de regels houden.

Ook noemt hij dat er een afname is in het aantal testen dat wordt afgenomen. "Laat je testen bij klachten. Mensen denken te makkelijk dat het maar een verkoudheid is. Ik maak me daar echt zorgen om. Voor je het weet lopen er te veel mensen besmet rond, die weer andere mensen besmetten."

Positieve kanten

De GGD deed onderzoek naar de effecten van corona op een mensenleven. Naast economische problemen, leerachterstanden en eenzaamheid, kwamen daar ook positieve kanten uit. Volgens Vermeer waarderen mensen dat er nu meer aandacht is voor elkaar. Ook vinden mensen het fijn dat hun agenda wat leger is. Vermeer vertelt ook dat mensen nu juist door de coronacrisis meer geld overhouden.

Vanaf woensdag 3 maart mogen de meeste contactberoepen weer aan de slag. Ook winkels mogen stukje bij beetje open. Kolff vindt het belangrijk dat deze mensen weer aan de slag kunnen. Ook omdat hij zelf graag weer wordt bijgeknipt. "Persoonlijk vind ik het heel fijn dat ik weer naar de kapper kan. Er zit nu behoorlijk wat gel in, maar als je dat eruit haalt ontploft het."