Het weer van vandaag: stralend en droog, vanmiddag 10 graden

Vandaag is het prachtig weer met volop zon en blijft het droog. In het oosten van de regio ontstaan ook een paar stapelwolkjes. Het wordt vanmiddag 10 graden en er staat een matige noordwestenwind.

Vanavond is het eerst helder, in de nacht vormt zich op uitgebreide schaal mist. Landinwaarts daalt het kwik naar het vriespunt met op uitgebreide schaal vorst aan de grond.

Morgen begint de dag grijs met mist en lage bewolking, in de tweede helft van de ochtend komt de zon dan weer tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 10 graden. De zwakke tot matige wind komt uit het noorden.

Vooruitzichten

De komende dagen is het rustig en droog met zonnige perioden en bestaat er in de nacht en ochtend kans op mist. In de middag wordt het een graad of 10 en in de nacht ligt de temperatuur dichtbij het vriespunt met vorst aan de grond.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 maart bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 9,1 graden en de minimumtemperatuur 2,2 graden. Er valt gemiddeld 25,4 mm neerslag.