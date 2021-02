Rechtenstudenten helpen bewoners Hillesluis met juridisch advies

Laagdrempelig, juridisch advies in de wijk wat ook nog gratis is. Dat doet stichting 'Je Goed Recht' vanuit Huis van de Wijk Hillevliet. Rechtenstudenten helpen bewoners met hun problemen.

"Goedemiddag, waarmee kan ik u helpen?” De 19-jarige rechtenstudent Doris Cheng ontvangt cliënt Rubina Memon in een zaal, tussen hun staat een doorzichtige plastic wand. Na een tijdje praten vat Doris het probleem van Rubina één zin samen. "U wilt met uw opleiding stoppen, maar dat kan niet?” Rubina knikt.

Rubina is blij met de hulp van Doris. "Ze weet veel meer dan ik." Doris merkt op dat veel van haar cliënten slecht Nederlands praten. "Ze beschikken niet over de mogelijkheid om zelf te onderzoeken. Soms is het niet eens een juridisch geschil maar weten ze niet hoe het systeem in Nederland in elkaar zit."

Laaggeletterdheid

De laaggeletterdheid is niet het enige probleem volgens directeur van Je Goed Recht, Fanny Smelik. Bewoners durven volgens haar de wijk niet uit om hulp te vragen bij instanties. "Mensen wachten te lang en daarom escaleren de problemen. Dat willen we voor zijn door de laagdrempeligheid."

Voor Doris is dit werk een welkome afwisseling tussen al de online colleges. Ze haalt er voldoening uit. "Het is fijn om te zien dat ik andere mensen kan helpen met mijn kennis en hun leven makkelijker kan maken."