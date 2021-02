Seksbranche wil óók aan de slag: 'Mensen zien niet in wat gebrek aan seks met bepaalde groepen doet'

De telefoon staat roodgloeiend bij Club A15 in Gorinchem. Veel klanten bellen of ze weer terecht kunnen bij de dames. "Maar we moeten ze teleurstellen". Alle contactberoepen mogen weer aan de bak, behalve de sekswerkers. "Mensen zien niet in wat dit doet met bepaalde doelgroepen die er heel veel baat bij hebben", verzucht ook de Schiedamse sekszorger Ivey Passion.

Sekswerkers demonstreren komende dinsdag in Den Haag. Ze eisen dat ze net als andere contactberoepen, zoals kappers, masseurs en rijscholen, vanaf woensdag weer aan het werk mogen gaan. Voor de protestactie komen ze met een 'peepshow op wielen' naar de Hofplaats, het plein naast het gebouw van de Tweede Kamer.

Bij sekswerk denken veel mensen automatisch aan prostitutie, maar er zitten meer aspecten aan. Vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op seksualiteit is Ivey sekszorg gaan verlenen. "Sekszorg is met name gericht op mensen met een geestelijke- of lichamelijke beperking. Die hebben ook behoeftes en zijn gefrustreerd. Zoals ieder ander persoon. Wat zou je doen als je zelf zonder zou zitten? Ik loop tegen het plafond op, dat weet ik zeker."

Volgens Ivey gaat het bij sekszorg dus lang niet om de 'daad zelf' maar ook om aandacht. "Het is heel erg dat deze mensen nergens terecht kunnen met hun behoeftes. Het zorgpersoneel van de instellingen waar deze mensen zitten, heeft er ook last van. Want de frustraties worden bij hen neergelegd."

Het verbieden van sekswerken zorgt er volgens Ivey ook voor dat er illegaal wordt gewerkt. "Ik ken meisjes die hun diensten toch leveren. Dat gebeurt vooral bij de gewone prostitutie. Ze hebben heel lang de regels nageleefd, maar houden het niet meer vol."

Ook in Gorinchem bij Club A15 hakt de maandenlange sluiting er in. Uitbater Ed Golverdingen hoopt dat het kabinet sekswerk weer vrij geeft. "Je kunt het niet wegduwen. Het is het oudste beroep op de wereld. Ze stoppen het nu weer in de illegaliteit."



Illegaal

Veel dames werken illegaal om brood op de plank te krijgen. Met alle gevolgen van dien. "Ze kunnen mishandeld worden of handelingen verrichten die ze eigenlijk niet willen. Alleen maar omdat ze geld nodig hebben."

Er zijn prostituees die buiten de noodsteun vallen. Ze werken in seksclubs met een opting-in regeling. Ze hebben dan geen echt dienstverband, maar dragen wel belasting af. Ze kunnen alleen bijstand krijgen als ze lang genoeg in Nederland wonen. "Er zijn dames uit landen als Roemenië die geen geld hebben voor eten. Dat doet mij gigantisch zeer."

Riant inkomen gewend

Maar ook voor sekswerkers die wel een bijstandsuitkering krijgen, is het lastig. "Die vrouwen zijn een riant inkomen gewend en leven daar ook naar. Nu krijgen ze tussen de 800 en 1200 euro. Dat is ook de reden dat mensen zich niet aan de regels houden. Dit zorgt ook voor gevaarlijke situaties", legt sekszorger Ivey Passion uit.

"Het kan zijn dat één iemand je belt en als je dan aankomt, staan er tien op je wachten. Als het niet meer verboden is, kunnen die meiden gewoon in hun eigen club werken"

Ivey zelf levert geen illegale diensten. Ze is naast sekszorger ook pornoactrice. "Ik kan zelf filmen en ik werk samen met een stelletje. Hij is cameraman, zij is model en samen plannen we opnamen en houden ons aan alle regels."