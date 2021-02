Onroerendezaakbelasting valt hoger uit dan gedacht

De Vereniging Eigen Huis zegt dat de onroerendezaakbelasting, ozb, dit jaar hoger uitvalt dan verwacht. De gemiddelde stijging is 5 komma 3 procent. In december ging de vereniging nog uit van 3 procent.

In onze regio is Hellevoetsluis de absolute koploper. Daar gaat de ozb met bijna 19 procent omhoog. Goeree-Overflakkee is de enige gemeente waar de OZB omlaag gaat, met bijna 5 procent.

In Maassluis blijven de lokale belastingen gelijk en stijgt de ozb met 2,4 procent.

Inkomsten vergroten

De gemeenten zeggen dat ze eigenlijk niet anders kunnen. Volgens hen gaan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de jeugdzorg elk jaar met 7 procent omhoog en dat zij dwingt de gemeenten zeggen om hun inkomsten te vergroten via de ozb.

VEH vindt dat geen goede zaak. "Daarom doen wij een dringend beroep op het kabinet om afspraken te maken over aanvullend budget om zo nieuwe lastenverzwaringen te voorkomen."

Er zijn overigens ook gemeenten waar huiseigenaren minder ozb gaan betalen. In onze regio is dat in Goeree-Overflakkee waar de lokale belastingen met 2,2 procent dalen en de ozb met 4,6 procent.