Ali Boussaboun over FC Groningen-Feyenoord en topper met AZ in FC Rijnmond

Ali Boussaboun is vrijdag te gast in FC Rijnmond. Met de oud-Feyenoorder praten we over het inhaalprogramma van deze week en over de komende topper van Feyenoord in Alkmaar bij AZ. Naast Boussaboun zitten ook Feyenoord-watcher Dennis van Eersel en analist Thomas Verhaar bij presentator Bart Nolles aan tafel.