FC Rijnmond over 'groeibriljant' Sinisterra: 'Dit is het type speler dat Feyenoord miste'

In FC Rijnmond wordt er vanzelfsprekend vooruit gekeken naar het belangrijke duel van zondag bij AZ. Maar de mannen aan tafel spraken ook voornamelijk over de waarde van het elftal van Feyenoord. Een belangrijke rol lijkt daarin weggelegd voor Luis Sinisterra.

Sinds de Colombiaan terug is in het elftal gaat er weer regelmatig dreiging uit vanaf de linkerkant. Ali Boussaboun is zeer te spreken over Sinisterra. "Dit is het type speler dat Feyenoord miste. Sterk in de één-tegen-één situatie. Creatief. Snel. Nu keert hij langzaam terug in z'n oude vorm en zie je dat hij een meerwaarde is voor Feyenoord."

Volgens Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel is hij nog niet op honderd procent. "Vooral aan de bal zie je dat die tank nog niet volledig is gevuld." Boussaboun vult aan. "Als ik trainer zou zijn en ik heb een type Sinisterra zou ik m'n ploeg zo instellen dat hij verdedigend minder hoeft te doen, zodat hij zich kan richten op zijn aanvallende acties."

Bart Nolles werpt de vraag op of Sinisterra niet de grootste groeibriljant van Feyenoord is. Thomas Verhaar is het met hem eens. "Als je ziet hoe snel hij richting zijn oude niveau gaat na een zware blessure, is dat heel knap. Grappig ook hoe dat gaat. Hij was al afgeschreven, zou naar FC Dordrecht gaan en ineens is hij de beste. Ook tekenend voor het beleid van Feyenoord."

"In de afgelopen jaren zijn er jonge jongens gehaald, waarbij niet is gekeken naar hoe zij in het elftal ingepast zouden worden. Er is drie keer een vervanger voor Tonny Vilhena gehaald, die iedere keer bleef. Kijk naar Amrabat. Doet het geweldig in Italië. Hij en ook Ayoub zijn jongens voor wie meer aandacht had moeten zijn bij Feyenoord", vervolgt Verhaar.

Kökcü speelt te veilig

Een ander talent in De Kuip is Orkun Kökcü. Ook over hem wordt de vraag gesteld hoe goed hij is en kan worden. "Je hoort dat hij bij veel clubs op een lijstje staat, maar als je kijkt naar wat hij heeft laten zien is dat vooralsnog niet overtuigend en stabiel. Zeker voor een jonge speler is het heel belangrijk hoe het elftal om hem heen draait, maar ik ben er nog niet van overtuigd dat dit de speler is die Feyenoord heel veel geld gaat opleveren", meent Van Eersel.

Ali Boussaboun vindt het ook lastig om in te schatten hoe sterk de Turkse middenvelder is. "Op een gegeven moment was hij goed bezig, maar raakte hij geblesseerd. Hoe ga je daar mentaal mee om? En zijn kritiek op zijn rendement is terecht. Tegen Groningen schoot hij een bal die in Friesland belandde. Hij moet veel meer acties maken. Nu is het nog teveel tikkie-breed, tikkie-terug. Kökcü moet meer risico in zijn spel leggen, want anders komen die Europese clubs niet."

Volgens Verhaar wordt er nog altijd gezocht naar zijn meest ideale positie. "Ze laten hem nu meestal op 10 spelen. Ik denk dat hij juist heel goed ervoor kan zorgen dat hij de 10 en de buitenspelers bedient. Dat hij er achter nog beter is. Kökcü is wel meer een passer dan een loper. Een ander type dan Toornstra. Maar dan kom je weer terug op begeleiden. Hoe haal je het uiterste uit zo'n jongen?"

Ontevreden over Groningen

Natuurlijk werd er ook terugblikt op het 0-0 gelijkspel van woensdag bij FC Groningen. Een wedstrijd, waarin volgens Boussaboun twee punten zijn verloren, ondanks het goede veldspel van de Rotterdammers. Van Eersel beaamt dat. "Natuurlijk is er goed gevoetbald, maar het wordt wel weer eens tijd dat Feyenoord in een uitwedstrijd drie punten moet meenemen." Van Eersel en Boussaboun krijgen bijval van Verhaar. "Groningen snakte echt naar het eindsignaal. En dat is niet vaak gebeurd bij Feyenoord dit seizoen."

Hart vast voor AZ

Het doet Van Eersel zeer, maar ook hij hoopt dat Ajax de beker wint. In dat geval geeft ook plek 3 recht op een voorronde in de Europa League. Daarom is het enorm belangrijk dat Feyenoord zondag in Alkmaar wint van AZ. "Dat wordt heel spannend", denkt Verhaar. "AZ is weer in goede doen. Ik ben best wel onder de indruk van hen. Om eerlijk te zijn hou ik m'n hart vast."

"Terecht", reageert Boussaboun. "AZ is gewoon een hele goede ploeg. Ze hebben diepte in het spel, met een sterke spits. AZ is wel een naïeve ploeg en Feyenoord kan daar van profiteren." "In de thuiswedstrijd was het eerder andersom", countert Verhaar. "Toen was Feyenoord de naïeve ploeg. Al denk ik ook weer niet dat Feyenoord op voorhand kansloos is."

Aanvallender Sparta

Voor Sparta komt er een belangrijke serie wedstrijden aan tegen laagvliegers als Willem II, Emmen, RKC en VVV. Boussaboun: "Zondag tegen Willem II moet Sparta nu echt punten gaan pakken om een veilige marge te creëren." Volgens Van Eersel kan Sparta wel eens aanvallend gaan spelen. "Ze hebben getraind met Gravenberch, Engels en Thy meer als nummer 10. Er valt misschien ook iets te zeggen om iets aanvallender te spelen. Je kan Willem II echt het laatste zetje geven om hen definitief kwijt te zijn."

Sparta heeft al zes wedstrijden niet gewonnen, maar volgens Verhaar is er geen paniek. "Ze zullen niet tevreden zijn, maar je weet dat dit soort wedstrijden er aan komt. Sparta zit in ijzersterke positie dat ze niet alles hoeven te winnen. Je mag er één verliezen. Ook een gelijkspel tegen Willem II zou al goed zijn."

Kijk hier FC Rijnmond terug: