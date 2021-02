Vanavond op Radio Rijnmond: Casper van Eijck meets Feyenoord-icoon Giovanni van Bronckhorst

Radio Rijnmond gaat iets nieuws doen! Eén keer in de maand gaat Feyenoord-clubarts Casper van Eijck op vrijdagavond een regionale bekendheid interviewen in De Verdieping. In de eerste aflevering is voormalig Feyenoord-speler en -trainer Giovanni van Bronckhorst te gast.

In zijn show gaat Van Eijck, die arts in het Erasmus MC is, met een gast dieper in op zijn muzikale voorkeur. Daarnaast bespreekt Van Eijck de actualiteit rondom de interviewkandidaat. Een maand geleden was Van Eijck zelf nog te gast op Radio Rijnmond in De Verdieping van presentator Ruud de Boer.

Van Bronckhorst zit momenteel zonder club. De kampioenenmaker van Feyenoord ging vorig jaar aan de slag in China. In december 2020 nam hij ontslag. Van Bronckhorst miste echter zijn familie en ging daarom terug naar Nederland.

De Verdieping, dus gepresenteerd door Van Eijck, begint om 18:00 uur op Radio Rijnmond. Het programma zal een uur duren.