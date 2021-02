De minimoestuin in Chris Natuurlijk van 27 februari

Zin in het kweken van je eigen groenten en fruit, maar geen plek voor een moestuin? Maak dan een minimoestuin in potten en bakken. De afdeling Rotterdam van Velt, Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, geeft op 10 maart een online workshop Mini Moestuin . Chris Natuurlijk blikt vast vooruit met Sabina van der Spek en Klaske Montizaan van Velt.

De geplaagde stad

Op 27 februari is het precies een jaar geleden dat in Nederland de eerste besmetting met het coronavirus werd vastgesteld. Door corona staat ons leven nog steeds op zijn kop. Dat ook vroegere epidemieën als de Spaanse griep, cholera en pokken grote impact hadden op het leven van mensen, bewijst het boek De geplaagde stad van Mely van Malenstein. Daarin schrijft de medisch historicus en oud-huisarts over epidemieën in Gorinchem in de afgelopen tweehonderd jaar.

Stadswandeling

Chris Natuurlijk wandelt met Van Malenstein langs plekken die in de Geplaagde stad voorkomen, zoals het voormalige Ziekengasthuis in de Haarstraat waar veel pokkenlijders in 1871/72 werden opgenomen, huizen waar jonge mensen in 1918 aan Spaanse griep overleden of de buurt rondom de Kalkhaven waar veel cholera voorkwam.

Biografie van een vliegende deur

Zie jij ze wel eens vliegen? In de Biesbosch en ook op andere plekken in Nederland, kun je tegenwoordig zomaar een zeearend spotten. De grootste roofvogel van Noord-Europa - ook wel vliegende deur genoemd - broedt sinds 2006 in ons land en doet het goed. In Chris Natuurlijk vertelt Nienke Beintema over haar boek De zeearend , waarin ze op pad gaat met boswachters, onderzoekers en andere deskundigen om uit te zoeken waarom het zo goed gaat met deze imposante vogel en waarom we nu zo enthousiast zijn over het dier dat minder dan een eeuw geleden werd vervolgd en bejaagd.

