Ruim driehonderd stapelkratten gestolen bij Voedselbank Hellevoetsluis: wie helpt ze aan nieuwe?

Bij de voedselbank in Hellevoetsluis zijn ruim driehonderd stapelkratten gestolen. De kratten worden gebruikt om producten op te halen bij leveranciers. Door de diefstal is het moeilijker voor de voedselbank om de levensmiddelen bij de klanten te krijgen. Wie heeft stapelkratten over en helpt de vrijwilligers weer op weg?

Ongeveer tweehonderd hulpbehoevende gezinnen en alleenstaanden zijn afhankelijk van de voedselbank. Vrijwilliger Jaap Piena wilde vorige week de kratten gaan vullen en ontdekte toen dat ze verdwenen waren. "Ik zag in de sneeuw een spoor van een bestelwagen. Ze hebben nog een paar kratten laten staan, omdat die er waarschijnlijk niet in pasten. Het is een hele grote teleurstelling."

'Wat moeten ze ermee?'

Naast de stapelkratten is ook een aantal rolcontainers meegenomen. De schade bedraagt ongeveer 2.000 euro. Jaap vraagt zich nog steeds af wat de dieven ermee moeten. "Die kratten kosten ongeveer 4,50 euro per stuk. Ze zien er blijkbaar handel in."

Het gebrek aan kratten bemoeilijkt het werk van de voedselbank. Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Voorzitter Karen de Groot: "We hopen dat de dief de kratten netjes terug wil brengen. Wij doen dit voor het goede doel. Onze vrijwilligers staan elke dag klaar om deze gezinnen aan eten en drinken te helpen. Bij deze nog even een oproep aan de dieven. Ze mogen de kratten gewoon voor de deur terugzetten."

Wie helpt de voedselbank aan nieuwe kratten?

Omdat de kans niet heel groot is dat de dieven gevoelig zijn voor deze oproep, doen wij ook een oproep: wie helpt de voedselbank aan nieuwe kratten? Heeft u nog een aantal kratten over? Laat het ons weten. Mail naar nieuws@rijnmond.nl. Vermeld uw telefoonnummer erbij, zodat wij u in contact kunnen brengen met Voedselbank Hellevoetsluis.