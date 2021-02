Honderd jaar geleden: Sparta laat de Coolsingel volstromen, ‘zo druk heeft Rotterdam zijn straten nog nooit gezien’

De Coolsingel ziet op 27 februari 1921 al vroeg in de ochtend zwart van de mensen. Zo’n duizend gelukkigen hebben een kaartje weten te bemachtigen voor de wedstrijd Haarlem-Sparta later die dag. Ze worden met vrachtwagens naar het belangrijke degradatieduel gereden. Honderden anderen zijn naar het centrum gekomen om de supporters uit te zwaaien. “Zoo druk als gisterochtend op den Coolsingel heeft Rotterdam zijn straten nog nooit gezien”, schrijft het Rotterdamsch Nieuwsblad.

Het verenigingsblad van Sparta, De Spartaan, heeft eerder die week al een oproep gedaan om het elftal te steunen. Onder de kop ‘Allen naar Haarlem’ wordt een beroep gedaan op de leden om het elftal in Haarlem aan te moedigen. De trein naar Haarlem vertrekt die zondag om 10.07 uur vanaf station Delftsche Poort.

Het Rotterdamsch Nieuwsblad doet er een schepje bovenop. De krant organiseert een supportersreis met vrachtwagens. De krant roept bedrijven op om hun vrachtauto’s ter beschikking te stellen. Alleen met een kaartje voor de wedstrijd kunnen mensen een plek in één van de wagens krijgen.

De voorverkoop begint op woensdag 23 februari. Al snel zijn alle kaarten uitverkocht. De krant meldt: “Hedenmorgen om zes uur stonden er voor de bureaux van het Nieuwsblad reeds gegadigden voor een plaatsbewijs voor de wedstrijd Haarlem-Sparta en ruim half negen, dus een half uur na den aanvang van den verkoop, waren alle beschikbare plaatsen uitverkocht.” De kaartjes kosten 35 cent.

Politie moet mensen wegsturen

Het terrein van Haarlem is niet groot genoeg om alle supporters die erbij willen zijn, te kunnen plaatsen. Duizenden Spartanen moeten worden teleurgesteld. Ze grijpen naast een kaartje voor de belangrijke wedstrijd. “Slechts met moeite gelukte het de politie hen te bewegen hun pogingen om toch nog een kaart te bemachtigen, op te geven”, schrijft het Rotterdamsch Nieuwblad over de ochtend van de kaartverkoop.

Diezelfde dag is in de krant te lezen dat het aantal benodigde vrachtauto’s is gehaald. Op zondagmorgen 27 februari zullen 38 vrachtwagens opgesteld staan op de Coolsingel om de gelukkigen met een kaartje op te laten stappen.

Een snoepje voor onderweg

“Van alle kanten mocht het Nieuwsblad medewerking ondervinden. Zoo heeft het muziekkorps De Brandweer zich belangeloos beschikbaar gesteld om den tocht met muziek op te luisteren. De Cacaofabriek Veka zal voor een snoepje zorgdragen”, is in de krant te lezen. Ook worden er maatregelen van orde afgedrukt: “Een ieder bedenke, dat hij of zij, die den tocht mede maakt, verplicht is, als Rotterdammer(sche) de eer van Rotterdam hoog te houden en werke dus mede op den tocht zelf voor de orde te helpen waken.”

Op de wedstrijddag komen honderden mensen naar de Coolsingel om de supporters die naar Haarlem gaan uit te zwaaien. “De drukte rondom dezen autotrein was overstelpend”, lezen we in het Rotterdamsch Nieuwsblad. “In tiendubbele rijen stonden de toeschouwers opeengepakt.”

‘Leve Sparta!’ klinkt overal

De stoet trekt ook onderweg veel bekijks. Vol trots schrijft het Nieuwsblad: “In alle steden, in alle dorpen waren menschen uitgelopen. Door heel dit deel van Zuid-Holland is ‘Leve Sparta!’ geroepen. Door Delft, door Den Haag - langs Lange Poten en het Plein - door Leiden, overal golfde een menschenzee om den autotrein heen”.

Het vertrek vanaf de Coolsingel en de tocht naar Haarlem zijn gefilmd door Rotterdammer Abraham Tuschinsky. De zwart-witbeelden zijn onlangs ingekleurd door Perry Dolmans voor zijn website ‘Geschiedenis in kleur’.

Dolmans heeft voor dit filmpje gekozen omdat het aantoont hoe bijzonder zo’n gebeurtenis honderd jaar geleden was. “Dit deed mij heel erg denken aan het moment dat Nederland het EK in 1988 won en hoe ik als klein mannetje als een gek naar de A2 fietste (tien kilometer van mijn ouderlijk huis) om daar het Nederlands Elftal toe te juichen”, aldus Dolmans.

Hij vervolgt: “Ik kan me voorstellen dat het voor de mensen toen ook iets speciaals was als er zo’n grote groep in konvooi voorbijkomt om Sparta aan de moedigen in Haarlem. Sport verbroederd.”

De Rotterdamse stoet wordt opgewacht door bestuursleden van de Haarlemse club. Met twee auto’s leiden ze de vrachtwagens uit Rotterdam naar het voetbalterrein. Daar komen de Spartanen om kwart voor twee aan. Krap op tijd, want de wedstrijd zou om kwart voor twee moeten beginnen. “Haarlem is zoo welwillend geweest met den aftrap te wachten, tot de Rotterdamsche stoet er was”, is te lezen in het Rotterdamsch Nieuwsblad.

Tot op Mars te horen

De krant beschrijft ook hoe de Spartanen tijdens de wedstrijd van zich laten horen: “Maar dat de duizend Rotterdammers een massa geluid hebben geproduceerd met kelen en trompetten en een massa beweging met vlaggen en doeken, reken daar maar op! Het moet tot op de planeet Mars gehoord zijn en de Marsbewoners vroegen zich ongetwijfeld angstig af wat er nu weer op de aarde te doen was.”

In de eerste helft wordt niet gescoord. Het is nu niet meer voor te stellen, maar tijdens de rust gaat een aantal Sparta-supporters met een krans naar Bok de Korver. De sterspeler van Sparta wordt gehuldigd en op de schouders genomen.

Zegetocht naar huis

Sparta komt in de tweede helft op achterstand, maar De Korver maakt de gelijkmaker en meteen daarna schiet Nippius Sparta naar een overwinning. De koude, lange tocht in de vrachtwagens terug naar Rotterdam, wordt een groot feest voor de Spartanen.

Er staan zelfs nog meer mensen langs de route dan ’s morgens op de heenweg. Al die mensen weten de uitslag van de wedstrijd nog niet. Het is tenslotte 1921 en er is geen live-verslag op de radio. Vanuit de voorste auto’s krijgen de omstanders te horen dat Sparta heeft gewonnen. Het “Hoezee” van de menigte langs de kant overstemt het geluid van de vrachtautopassagiers.

De stoet vrachtwagens wordt in Rotterdam door politie te paard begeleid en ’s avonds barst een volksfeest los.

In De Spartaan van maart 1921 dankt de club de krant: “Hulde aan het Rotterdamsch Nieuwsblad”. Helaas voor Sparta is de overwinning in het degradatieduel tegen Haarlem niet genoeg. De club verliest op 10 april 1921 thuis met 0-1 van VOC en degradeert alsnog uit de Westelijke Eerste Klasse naar de Overgangsklasse.

