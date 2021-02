Podcast Feyenoord: 'Een topclub kan niet tevreden zijn met een gelijkspel bij Groningen'

Na het 0-0 gelijkspel bij FC Groningen was er vrijdag weer genoeg te bespreken in de Feyenoord-editie van de FC Rijnmond Podcast. Het zal namelijk nog een moeilijk karwei worden voor de Rotterdammers om in de eredivisie tweede te worden. "Het kan nog wel, maar Feyenoord kan zich weinig meer permitteren", zegt Feyenoord-watcher Dennis van Eersel.

Ook commentator Sinclair Bischop en chef sport Ruud van Os schoven aan bij presentator Jan Jaap Pruysen in de Feyenoord-aflevering van de FC Rijnmond Podcast. Van Os vond Feyenoord bij FC Groningen beter voor de dag komen dan in andere wedstrijden van dit kalenderjaar (0-0). "Je had recht op meer", vindt Van Os. Volgens de chef sport van Rijnmond gaat het uitduel bij AZ wel de rest van dit seizoen voor de Rotterdammers bepalen.

Van Eersel vindt dat Feyenoord niet tevreden mag zijn met een punt bij FC Groningen. "Dat gaat er qua topsportmentaliteit bij mij niet bij", zegt hij. "Qua spel was het een stuk beter dan tegen Twente, maar het gaat altijd om het resultaat. En als topclub mag je met een gelijkspel bij Groningen nooit tevreden zijn." Van Os en Bischop zijn het niet met Van Eersel eens. "Het gaat erom hoe Feyenoord het uitvoert. Dát bepaalt of Feyenoord een topclub is", is de mening van Van Os. Volgens hem is Feyenoord geen topclub.

"Feyenoord betaalt nog altijd de tol van de gelijkspellen in de eerste seizoenshelft. RKC Waalwijk-uit, Sparta-thuis bijvoorbeeld. Daar zijn we kritisch op. Dat zijn de punten die je mist, waardoor je nu bonuspunten moet pakken. Zoals aanstaande zondag, tegen AZ", benadrukt Van Eersel.

