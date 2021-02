Van Steensel zegt nee tegen Feyenoord en verlengt bij Sparta

Leen van Steensel blijft teammanager van Sparta. Hij tekent een nieuw contract voor twee jaar bij de Kasteelclub. Van Steensel was kandidaat om diezelfde functie bij Feyenoord te gaan vervullen, maar kiest er nu voor om toch bij Sparta te verlengen.

Van Steensel was samen met tenniscoach Raemon Sluiter en waterpolotrainer Robin van Galen kandidaat om Bas van Noortwijk als teammanager in De Kuip op te volgen. Sluiter bedankte echter voor deze positie. Nu heeft Van Steensel dus gekozen voor een langer verblijf bij Sparta.

'Een eer dat een club voor mij meldt'

"Ik ben hier heel erg blij en trots mee", zegt Van Steensel op zijn verlenging. "Henk van Stee (technisch directeur van Sparta, red.) heeft me een aantal opties aangeboden, waar veel waardering uitsprak. Donderdag heb ik de knoop doorgehakt om nog eens twee jaar bij Sparta te blijven."

Kijk hieronder naar het volledige interview met Sparta-teammanager Leen van Steensel, die dus niet naar Feyenoord gaat. De tekst gaat verder onder de video:

Van Steensel zei Feyenoord af. Aan het begin van het seizoen werd hij al gepolst. In februari volgde een gesprek met de club op Rotterdam-Zuid. Hij vindt het een eer dat een club al voor hem heeft gemeld. "Maar Sparta bood me iets moois aan. Feyenoord kon nog geen keuze maken. Ik stond daar er goed op. Daar ben ik ook trots op. Aan de ene kant is dat jammer, maar aan de andere kant sprak daar veel waardering uit."

Bij Feyenoord had Van Steensel een 'fijn gesprek'. "We hebben nog een paar keer contact gehad. Maar Feyenoord had meer tijd nodig en Sparta gaf die tijd niet. Ergens vind ik dat ook wel weer mooi", vertelt Van Steensel.

Jodan Boys

Van Steensel blijft niet alleen langer bij Sparta, maar ook in Gouda. Hij gaat namelijk ook verder bij amateurclub Jodan Boys, waar Van Steensel hoofdtrainer is. Jodan Boys is actief in de hoofdklasse zaterdag.

Voordat Van Steensel aan de slag ging bij Sparta, was hij profvoetballer van FC Utrecht, Excelsior en de Duitse club Carl Zeiss Jena. Inmiddels is de oud-verdediger al bijna zeven jaar actief op Het Kasteel. Van Steensel was bij Sparta onder trainer Alex Pastoor zijn assistent.