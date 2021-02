Agent moet zich verantwoorden voor racistische uitspraken bij aanhouding verdachte Dordrecht

Het incident vond op 5 december in Dordrecht plaats. Drie gezinsleden uit die stad werden die avond gearresteerd, nadat volgens de politie een aanhouding voor belediging uit de hand liep. Het ging om een 37-jarige moeder, haar 45-jarige partner en hun 18-jarige zoon. De 45-jarige man heeft twee weken vast gezeten.

Agenten troffen een dronken man aan en wilden hem aanhouden toen hij hen beledigde. De man rende weg, werd ingehaald door een agent, maar kreeg toen steun van de twee mannen en een vrouw. Volgens de politie vielen er rake klappen en trappen en werd ook een tweede agente aangevallen.

Op beelden die door een camera bij een woning zijn vastgelegd, is de vechtpartij te zien. "Op beelden van beveiligingscamera’s van het appartementencomplex waar het incident zich voordeed, is de vechtpartij duidelijk vastgelegd", zegt het OM. "Daarop is te zien dat de agenten in het nauw worden gedreven. Ook is te zien dat na korte tijd versterking komt voor de agenten die op dat moment nog volop in worsteling zijn met hun belagers."

Aangevallen

Volgens NRC, die dit verhaal naar buiten bracht, is te horen dat een agent een van de mensen uitscheldt voor onder meer 'kutneger'. Volgens de toen aangehouden vrouw zou er nog meer geroepen zijn, zoals 'grijp die vieze negers' en 'je bent al van stront, waarom ruik je dan ook nog naar stront?'. Het geluid is bij de opnames echter af en toe weggevallen.

"Het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de eenheid Rotterdam heeft onder leiding van het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan naar het incident", zegt het OM. "Het Openbaar Ministerie heeft geoordeeld dat het geweld dat de agenten moesten gebruiken proportioneel was om de situatie onder controle te krijgen. Ze werden op dat moment van meerdere kanten aangevallen."

Krachttermen

Volgens het Openbaar Ministerie was 'de situatie dusdanig heftig was dat het invoelbaar is, ook voor politiemensen, dat er met krachttermen wordt gegooid'. "De belediging was gericht op één persoon die niet wilde loslaten en dus niet gericht tegen een hele bevolkingsgroep. Maar dat neemt niet weg dat een agent een voorbeeldfunctie heeft en dat hij een ontoelaatbare grens is gepasseerd."

Het OM wilde de politieagent een geldboete opleggen, maar daar ging de agent niet mee akkoord. Hij moet zich nu bij de politierechter verantwoorden.