Aanvoerder Auassar weer terug bij Sparta voor cruciaal duel met Willem II

Sparta kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Willem II beschikken over Adil Auassar. De aanvoerder van de Kasteelclub moest vanwege een blessure het uitduel bij Ajax laten gaan, maar tegen de Tricolores is hij er weer bij. "Ik kan niet genoeg benoemen dat deze man tweeënhalf jaar de motor is", zegt Sparta-trainer Henk Fraser in aanloop naar de wedstrijd tegen Willem II.

De mentaliteit van Auassar is iets wat Fraser erg aanspreekt. De trainer van Sparta vergelijkt de ervaren middenvelder op één aspect met twee wereldtoppers. "Iedereen heeft het over Lionel Messi of Cristiano Ronaldo. Dat snap ik helemaal, zij hebben een fantastische mentaliteit. Deze spelers hebben de wil om te presteren en te winnen. Wat dat betreft is Auassar een belangrijke speler."

'Sparta wil, Willem II moet'

In december speelde Sparta in Tilburg misschien wel haar beste wedstrijd van het seizoen. De Kasteelclub won toen met 3-1 van Willem II. Op dat moment bevond Sparta zich in een sterke fase in de eredivisie.

Fraser merkt dat de spanning bij iedere club groot is. "Maar bij Willem II is er nog meer spanning, denk ik. Wij willen met Sparta graag. Dat geeft ook een bepaalde druk, maar Willem II moet. Dat kan soms verlammend werken."

Technische staf

Na dit seizoen zal Gérard de Nooijer bij Sparta vertrekken. De assistent-trainer van de Kasteelclub wil graag weer op eigen benen staan. Een vervanger voor De Nooijer werd al snel gevonden: oude bekende Aleksander Rankovic keert na een mislukt avontuur als hoofdtrainer van ADO Den Haag terug bij Sparta. "We weten wat we aan elkaar hebben", zegt Fraser.

De sfeer in de technische staf van Sparta is goed, benadrukt Fraser. "Daar zal het niet aan gelegen hebben. Maar je merkt aan De Nooijer dat hij ambities heeft. Ik begrijp dat eerlijk gezegd wel."