Rechter draait recordboete voor verkoper e-sigaretten terug

De firma uit de Hoeksche Waard voelde zich tijdens de eerste rechtszaak tekort gedaan omdat hun advocaten niet beschikten over het verweerschrift van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven leidde er toe dat, na overleg met de rechtbank in Rotterdam, werd besloten de zaak over te doen.



Het bedrijf overtrad geregeld de reclameregels. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vond het na de vierde overtreding in vijf jaar wel genoeg en legde de boete van 450 duizend euro op. Het ging volgens een woordvoerder om de hoogste boete die ooit door de autoriteit is uitgedeeld.

'Afschrikwekkend genoeg'

Tijdens de nieuwe behandeling concludeerde de rechter dat een boete van 450 duizend euro te zware gevolgen voor het bedrijf zou hebben. De rechter denkt dat een boete van 90 duizend al afschrikwekkend genoeg is.

Advocaten Jasper Hagers en Lisa Jie Sam Foek van het bedrijf zeggen in een reactie: "De uitspraak van de ‘megaboete’ was een rechterlijke fout. Cliënte is na een stressvolle periode verheugd dat de zaak opnieuw is gedaan. Deze rechter vindt een verlaging van tachtig procent gepast, hetgeen voor de overtreding nog steeds fors is.”