Lichamelijke resten in net Stellendamse visser zijn van piloot Sylvain

De lichamelijke resten die in april vorig jaar door een Stellendamse visser uit zee werden gehaald zijn van een 62-jarige Fransman. De man crashte op 18 februari 2020 met zijn vliegtuig in zee voor de kust van Normandië. De familie is geïnformeerd, meldt de politie.

Sylvain Roussel uit Mesnils-sur-Iton was eigenaar van een transportbedrijf. In zijn vrije tijd vloog hij vanaf de luchthaven in Saint-André-de-l'Eure, zo'n 100 kilometer ten westen van Parijs.

Wat er die dinsdagmiddag is misgegaan, zal onbekend blijven. Feit is dat het vliegtuig van de ervaren vlieger Roussel, van het type DCR 400, voor de kust van Fécamp in zee stortte.

Zijn ongeluk maakte veel los in zijn woonplaats. Volgens de burgemeester van Mesnils-sur-Iton was hij een gewaardeerd burger en was zijn ongeluk een schok voor de lokale gemeenschap, zo meldden Franse media een jaar geleden.

Twee maanden later haalde een visser uit Stellendam de resten van het lichaam van de onfortuinlijke Fransman uit zee.



De politie stelde vervolgens alles in het werk om de identiteit van de persoon vast te stellen. Inmiddels is de familie geïnformeerd en worden de lichamelijke resten via het Franse consulaat overgedragen.