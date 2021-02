Ook geen Cilic op het ABN AMRO World Tennis Tournament

Marin Cilic zal volgende week niet meedoen tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam Ahoy. De Kroatische tennisser zit nog in Singapore en had donderdag, met oog op de coronatesten, al in Rotterdam moeten zijn. Zijn plek wordt ingenomen door Aleksandr Boeblik uit Rusland.

In eerste instantie zou de Kroatische tennisser niet in Rotterdam spelen. Donderdag werd Cilic nog toegevoegd aan het ABN AMRO World Tennis Tournament, vanwege afmeldingen van andere deelnemers.

Cilic was één van de grote namen in het hoofdtoernooi. De nummer 44 van de wereldranglijst won in 2014 nog de US Open. De Kroaat is niet de enige tennisser die zich deze week heeft afgemeld voor het ABN AMRO World Tennis Tournament. Rafael Nadal heeft vanwege een blessure ook afgezegd.

Na het wegvallen van Cilic zijn er nog twee oud-winnaars van een Grand Slam die zullen meedoen aan het ABN AMRO World Tennis Tournament: Andy Murray en Stan Wawrinka. De Russische tennisser Daniil Medvedev is de hoogstgeplaatste tennisser in Rotterdam.