Kuyt keert terug bij Feyenoord voor examen Coach Betaald Voetbal

Het is de bedoeling dat Kuyt de laatste stap voor zijn benodigde trainerspapieren zal zetten in de eerstvolgende interlandperiode. Dat is rondom het weekend van 27 maart. De Katwijker moet enkele trainingen leiden en een wedstrijd coachen.

Een maand geleden werd bekend dat Kuyt zou vertrekken bij Feyenoord. Kuyt ziet zichzelf als hoofdtrainer, maar Feyenoord wil hem op dit moment niet aanstellen in die functie. Kuyt heeft daarop besloten om zich elders te ontwikkelen als coach, maar keert komende maand dus voor even terug op 1908.