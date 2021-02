Loting koppelt Haase aan Murray in Ahoy

Het is niet voor het eerst dat Haase en Murray in de eerste ronde van het ATP-toernooi tegen elkaar spelen. In 2008 zorgde de Hagenaar voor een verrassing door in twee sets te winnen van de Schot, die destijds tiende stond op de wereldranglijst. De tweede Nederlander in het hoofdtoernooi, Botic van de Zandschulp, treft Borna Coric uit Kroatië.

De verliezend finalist van vorig jaar, Felix Auger-Alliassime, is gekoppeld aan Kei Nishikori. Het is een van de meest in het oog springende partijen uit de eerste ronde, net als de confrontatie tussen Stan Wawrinka en Karen Khachanov.

Maandag begint het ABN Amro WTT in een leeg Ahoy. Rijnmond besteedt uitgebreid aandacht aan toernooi dat weliswaar wederom te kampen kreeg met een aantal afzeggingen (onder wie Rafael Nadal en Gaël Monfils), maar nog altijd beschikt over een deelnemersveld met acht spelers uit de mondiale top-20.