Rotterdammer Gijs ziet in Oostenrijk besmettingen oplopen na versoepeling: 'Dit gaat fout'

Lopen de besmettingscijfers in Nederland binnenkort net zo hard op als in Oostenrijk? In het Alpenland werden recent de coronamaatregelen versoepeld. Sindsdien stijgen de aantallen weer snel, ziet oud-Rotterdammer Gijs Hessels, hockeycoach in Wenen.

Hessels heeft ook wel een verklaring voor de stijgende trend. Iedereen die naar de kapper of schoonheidssalon (mensen met contactberoepen, red.) wil in Oostenrijk, moet zich laten testen. “Door het vele testen wordt nu duidelijk dat veel meer mensen besmet zijn.”

Op 8 februari schakelde Oostenrijk over naar een zachte lockdown. “Het was 11 graden onder nul en toch zo druk op straat. De winkels waren weer open en iedereen ging tegelijk de straat op. Dat werkt toch niet!”

“Je ziet rijen voor de winkels. Dit gaat fout. Over twee weken moet alles misschien weer dicht”, vreest de geboren en getogen Spijkenisser. En dan te begrijpen dat in het land op 11 maart zelfs de opening van de restaurants weer staat gepland.

'Klap op je muil'

Voor Hessels is het even wennen. 'De Oostenrijker' is volgens hem best gedisciplineerd. “Als je hier ’s avonds over straat gaat en door een rood licht loopt, word je op een nette manier aangesproken als iemand jouw overtreding constateert. In Rotterdam kun je, als je zoiets zegt, een klap op je muil krijgen.”

Na de derde lockdown is het echter drukker op straat. Hessels: “Iedereen zoekt de ruimte. Maar rellen, die krijg je niet. Als de politie hier optreedt dan heb je geen kans. Ik zag de beelden van het Vondelpark. Zoiets gebeurt niet in Wenen.”

De autoriteiten handhaven nog steeds strakke regels. Zo is er een avondklok van acht uur 's avonds tot zes uur de volgende ochtend. De verplichte afstand is vergroot van anderhalf naar twee meter. In winkels, in het openbaar vervoer en in publieke gebouwen moet verplicht een mondkapje worden gedragen.

Drone boven het trainingsveld

Hessels traint als hockeycoach meerdere dagen per week. Dat de politie streng controleert en handhaaft merkt hij ook ’s avonds op het veld. “Onze accommodatie ligt in een park. Aan het begin en aan het einde staat de politie. Die zet ook drones in om te kijken wat mensen doen. Die dingen vliegen ook over ons terrein.”

Hij heeft zelf een vooraf ingevuld document om over straat te kunnen gaan. Zijn selectie is ook niet vrij van corona gebleven. Vooral de spelers tussen de 16 en 18 jaar blijken vatbaar. “Op scholen gaan de besmettingen sneller. De jongens moeten vervolgens vijf dagen in quarantaine en mogen dan testen en na een negatieve test weer spelen. De hele selectie en de staf wordt elke week getest en voor elke training wordt onze temperatuur gemeten.”

Even dacht Hessels dat hij ook door het coronavirus zou zijn gegrepen. Begin januari ging de hockeycoach anderhalve week plat. “Gelukkig was het een stevige griep. Dat was al heftig.”