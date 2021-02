Woningoverval Rotterdam Vreewijk nog altijd een raadsel

Justitie weet nog altijd niet wat de reden was van de woningoverval in de Meiland in Rotterdam Vreewijk, november vorig jaar. Een groot aantal mensen werd opgepakt, waarvan er nog vier vastzitten.

Bij de arrestatie zijn twee verdachten geraakt door politiekogels. Advocaat Greg Stolk staat de getroffen bewoner bij, die ook werd opgepakt. "Hij is dubbel slachtoffer in deze zaak."

Ramon M.(43) zat op 21 november 2020 met vrienden te pokeren toen drie gewapende overvallers binnenkwamen. Waar waren zij op uit? Geld? Drugs? Wapens?

In en rond het huis zijn vier wapens aangetroffen. In de auto van de overvallers lag 84 kilogram cocaïne, met een straatwaarde van ruim twee miljoen euro. Aanvankelijk dacht justitie dat Ramon M. iets met de drugs te maken had: was de partij die dag van hem gekocht of gestolen? Maar op de telefoon van een van de overvallers staat een foto van een maand oud, waarop de partij cocaïne al te zien is.

Vrijspraak

"Ik ga voor dat feit dus vrijspraak vragen bij de bewoner", zei de officier van justitie vrijdag tijdens een korte zitting. Blijft over dat op twee wapens het DNA van M. is gevonden. Zijn advocaat Greg Stolk heeft wel een uitleg: "Hij heeft een wapen in de keuken weggelegd, zodat hij zeker wist dat de overvallers het niet tegen hem konden gebruiken."

Hij wijst erop dat het DNA aan de buitenkant van het wapen zat, maar niet aan de binnenkant, bij het magazijn: daar zijn wel sporen van twee van de overvallers gevonden. Stolk vroeg de rechter zijn cliënt vrij te laten. In de loop van de vrijdagavond was er nog geen beslissing daarover bekend.

De politie heeft ter plekke meermalen geschoten en daarbij een van de overvallers geraakt. De man ligt nog altijd in het ziekenhuis. De kogels raakten ook Ramon M. Advocaat Stolk: "Dat was op één centimeter van een slagader. Het had weinig gescheeld of hij had het niet overleefd."

Politiekogel

Stolk heeft aangifte gedaan tegen de politie. De Rijksrecherche onderzoekt of de schietende agent juist heeft gehandeld. Stolk: "Mijn cliënt is dus dubbel slachtoffer. Eerst van een overval, daarna werd hij geraakt door een politiekogel."

Daar komt nog bij dat de woning van de man door burgemeester Aboutaleb is gesloten na het incident. "Zijn vrouw en kinderen staan nu voor zes maanden op straat en zijn zolang ondergebracht bij familieleden."

De drie mannen die van de overval worden verdacht, verschenen afgelopen donderdag voor de rechter. Ook zij zitten alle drie nog vast.

Advocaat Stolk maakte het raadsel rond de overval tot slot nog groter door een alternatief scenario te schetsen. "Misschien hebben de overvallers zich wel vergist en moesten ze helemaal niet in de woning van mijn cliënt zijn."