Onderzoeker uit Oostvoorne bedenkt revolutionaire oplossing voor malaria en wordt zelfs gesteund door Bill Gates

Anne Osinga uit Oostvoorne bedacht een manier om malaria met 47 procent in Afrika te verminderen. Niet alleen het alleen het gerenommeerde internationale medische vakblad The Lancet publiceert vandaag het onderzoek naar de Eave Tubes van Osinga, ook de Bill & Melinda Gates Foundation heeft vertrouwen in de uitvinding. De stichting doneerde maar liefst 9 miljoen euro om het product op de markt te krijgen.

"De Eave Tubes is niets anders dan een ventilatiebuis die zorgt voor geconcentreerde lucht", legt Osinga uit. Het is de bedoeling dat de buis onder de dakrand van een huis wordt geïnstalleerd. De mens heeft een lichaamstemperatuur van 37 graden en zijn geur stijgt op. In de Eave Tubes worden de geuren van mensen gebundeld tot een puntbron. "Malariamuggen willen ontzettend graag mensen zoeken om in te bijten. Ze willen een bloedmaaltijd nemen om zich te kunnen voortplanten", weet Osinga.



Muggen lokken naar centrale plek

"De gedachte was; als ik nou die geur van mensen bundel in puntbronnen, dan is dat de plek waar de mug het huis binnen wil treden." En daarmee is het ook de plek waar je de mug met insecticide gericht kan doden.

"In de buis zit een statisch geladen gaas. Daarop kan ik insecticide in poedervorm aanbrengen. Als de mug op dat gaas landt, dan krijgt hij in vijf seconden een hele grote hoeveelheid poeder op haar lijf. De mug is de magneet en al die poederdeeltjes springen heel snel op die mug over. Zoveel dat zelfs resistente muggen dat niet overleven." Volgens Osinga werkt deze manier veel effectiever dan een klamboe of indoor spraying.



Bijen en muggen vergelijken

Het idee voor de Eave Tubes ontstond door een andere uitvinding van Osinga: een hor die ook pollen uit de lucht haalt. "In de zomermaanden wil je lekker ventileren, maar je wilt geen hooikoorts. Dus ik dacht: kan ik niet iets aan dat horrengaas toevoegen waardoor de allergene pollen die hooikoorts veroorzaken aan het gaas blijven zitten?"

Osinga ontdekte dat pollen negatief geladen zijn en bijen positief geladen waardoor ze pollen rondbrengen. Door een statische positief geladen coating op het horrengaas aan te brengen, kon hij de pollen vangen. "Zo filteren we tussen de 91 en 99 procent van alle allergene pollen uit de lucht. Ik dacht; als ik dat kan, dan kan ik ook wel muggen op een slimmere manier infecteren."

Vervolgens maakte Osinga de vergelijking naar de malariamug: "Als die met haar vleugeltjes wappert, net zoals die bij dat doet, dan wordt ze ook statisch geladen. En zo pakt ze poeder op." Dat is de onderzoeker uit Oostvoorne verder gaan onderzoeken bij het bedrijf In2Care en dit leidde tot de Eave Tubes.



Steun van Bill Gates

Om het product te valideren, liet Osinga het onderzoeken bij een instituut in Liverpool. "Dat instituut wordt zeer zwaar door de Bill & Melinda Gates Foundation gesubsidieerd. Die mensen zagen deze vinding en zeiden: dit is revolutionair."

"Zo is het verhaal bij de stichting terechtgekomen. Zij hebben ons gebeld en gevraagd hoe ze ons konden helpen om het de markt op te krijgen." De Bill & Melinda Gates Foundation stelde een donatie van ruim negen miljoen euro ter beschikking.

Verder onderzoek nodig

Ondanks een succesvolle 'trial' mag het product van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) nog niet de de markt op en dat is een teleurstelling voor Osinga. "Deze trial die we hebben gedaan in Ivoorkust was een van de eisen die ze stelden en is nu succesvol afgerond. We hadden gehoopt dat we hiermee klaar waren, maar helaas moeten we nog zo'n zelfde onderzoek doen in een ander gebied in Afrika."

Op dit moment is de onderzoeker daarom bezig met de voorbereidingen voor de volgende trial in Tanzania. "Helaas gaat dat weer drie jaar duren en gaat dat weer drie miljoen euro kosten." En dat frustreert Osinga. Volgens de uitvinder is aangetoond dat het werkt en dat het veilig is.

Met de publicatie in het The Lancet van donderdag hoopt Osinga dat het onderzoek sneller verloopt, net als met COVID-19 het geval is. "Onze drijfveer is echt impact maken. Dan is het doen van wetenschappelijk onderzoek hartstikke interessant, maar daar maak je geen impact mee."