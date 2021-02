Man uit Sliedrecht die verdacht wordt van deelname aan jihadistische strijd overgeleverd aan Nederland

De 33-jarige man uit Sliedrecht die begin dit jaar werd aangehouden door de Griekse politie op verdenking van deelneming aan een terroristische organisatie is deze week overgeleverd aan Nederland.

De Griekse politie hield de man in januari aan in een Grieks vluchtelingenkamp. Hij werd aangehouden op bevel van het Nederlands Openbaar Ministerie.



De verdachte is bij aankomst in Nederland in verzekering gesteld en vandaag door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft beslist dat de man 14 dagen langer vast blijft zitten.

De man is een Syrische vluchteling met een Nederlandse verblijfsvergunning. Uit onderzoek blijkt dat de man in Syrië deelnam aan jihadistische strijd. De zaak wordt verder onderzocht.