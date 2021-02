Eigenaren taalscholen in Rotterdam en Maassluis aangehouden voor fraude met overheidsgeld voor inburgeringsonderwijs

De Recherche Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft eerder deze week twee verdachten aangehouden en drie panden doorzicht in Rotterdam en Maassluis. Het gaat om eigenaren van een taalschool die worden verdacht van onder andere valsheid in geschrift en misbruik van overheidsgeld dat bedoeld was voor inburgeringsonderwijs.

De verdachten zouden valse facturen en valse verklaringen over deelname aan cursussen hebben ingediend. Ook zouden er urenverklaringen zijn afgegeven zonder dat is gecontroleerd of de inburgeraar bij de lessen aanwezig was. Daarnaast zouden niet gevolgde lessen zijn gefactureerd en bij DUO gedeclareerd. De taalschool zou cursisten cadeaubonnen en geld hebben gegeven.

Er is beslag gelegd op administratie, computers, telefoons en banktegoeden. De verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter commissaris in Rotterdam en blijven de komende 14 dagen vastzitten.