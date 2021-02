We eten 6 tot 8 procent meer groente en fruit, de Rijnmondexpert legt uit waarom

Vorig jaar is er volgens Rijnmondexpert Gijsbregt Brouwer zes procent meer groente en acht procent meer fruit gegeten. "Dat is echt wel een flinke sprong vooruit", legt de food- horeca-expert uit. Waar dat aan ligt, vertelt hij bij Radio Rijnmond.

Voor veel mensen voelt groente eten volgens Brouwer 'als een moetje'. "Ze denken: lekker een stukje vlees of een paar frieten uit het vet." Maar niets is minder waar, volgens Brouwer zijn we namelijk ook gezonder gaan eten.

Dat komt onder meer door corona. "Mensen zijn door de coronacrisis meer bezig met waarom ze groente en fruit zouden eten. Ze willen op hun gezondheid passen en hun lifestyle aanpassen", legt Brouwer uit.

Ook maakt de coronacrisis het volgens Brouwer makkelijker om gezonder te eten. "Als je thuis bent, dan kan je makkelijker controleren wat je eet. De bittergarnituur is makkelijk besteld in de kroeg, dan dat je hem zelf in de frituur gooit en de Mars is eerder gekocht op het station, dan dat je die thuis eet."

Chefs en ontwikkelaars gaan voor groente

Daarnaast wordt groente en fruit volgens Brouwer steeds lekkerder, waardoor het makkelijker wordt om het te eten. "Je ziet dat de echte topchefs steeds vaker met groente koken omdat zij toch wel de verantwoordelijkheid voelen om rekening te houden met de aarde."

Ook menu-ontwikkelaars en mensen die producten ontwikkelen voor in de supermarkt, richten zich volgens Brouwer steeds meer op gezond eten. Hierdoor wordt het eten lekkerder en gaat het er beter uitzien.

Acties en influencers

Een andere factor die invloed heeft op het eetgedrag van mensen zijn volgens Brouwer acties als de 'Week zonder Vlees' of 'Veganuary'. "Daardoor worden mensen steeds vaker opgeroepen om over hun eetgedrag na te denken en er naar te handelen."

En als laatste noemt Brouwer de rol van influencers. "We zien vaak dat gezinnen vleesvrij gaan eten omdat een van de kinderen vegetarisch of vegan is."