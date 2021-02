Het weer van vandaag: vanmiddag veel zon

Vandaag begint de dag plaatselijk met mist en/of lage bewolking. Daarna wordt het vrij zonnig, maar langs de kust kan het kil en grijs blijven. Het wordt vanmiddag 10 graden. De wind waait zwak tot matig aan zee en komt uit het noorden. Vanavond en vannacht krijgen we een herhaling van zetten. Er zijn eerst brede opklaringen en later ontstaan er opnieuw dichte mist. De temperatuur daalt bij nauwelijks wind landinwaarts naar waarden rond het vriespunt.

Morgenochtend is het grijs met mist en lage bewolking. In de middag komt de zon geregeld tevoorschijn en het blijft droog. Het wordt in de middag maximaal 9 graden. De wind waait uit het noordoosten en is zwak tot matig van kracht.

Vooruitzichten

De komende dagen blijft het rustig en droog met zonnige perioden en in de nacht en ochtend bestaat er kans op mist of lage bewolking. De dag met de meeste zon is weggelegd voor de dinsdag. De middagtemperatuur loopt tijdelijk op naar 14 graden op woensdag.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 maart bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 9,1 graden en de minimumtemperatuur 2,2 graden. Er valt gemiddeld 25,4 mm neerslag.