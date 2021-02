Clasie en Martins Indi blijven Feyenoorder, maar juichen als AZ scoort: 'Dat snappen ze wel'

Al bijna twintig jaar zijn Bruno Martins Indi en Jordy Clasie vrienden. Ze speelden samen op Varkenoord, bij Feyenoord, in Oranje en sinds dit seizoen bij AZ. Ze lachen samen, maar zijn ook serieus als het gaat over de teleurstellingen in hun carrière. Ze praten vol liefde over hun tegenstander van zondag: "Natuurlijk juichen we als we scoren tegen Feyenoord."

"Dit gaat je geld kosten", roept Bruno Martins Indi richting de verslaggever, die elders op het trainingscomplex van AZ op het tweetal stond te wachten en aan komt rennen. "Naast voetballer bij AZ ben ik ook ZZP'er. 52 euro per uur. Of ik daarvoor ook op je kind kan passen? Man, ik ben al druk genoeg met die twee van mezelf", lacht Martins Indi.

In een interview met Voetbal International zei Martins Indi tien jaar geleden al dat hij ervoor wilde zorgen dat er iedere dag wordt gelachen. Bij AZ is dat nog altijd niet anders. "Bruno heeft nog steeds diezelfde positiviteit", zegt Clasie lachend. "Ook bij AZ. Wat dat betreft, is er in al die jaren weinig veranderd."

Bijna twintig jaar geleden lachten Martins Indi en Clasie samen bij Feyenoord. Tegenwoordig doen ze dat bij AZ. De tekst gaat verder onder de video:

Matje van Clasie

Clasie en Martins Indi kennen elkaar al bijna twintig jaar. Eerstgenoemde is een half jaar ouder en zat lange tijd een team hoger dan de verdediger. Vanaf de C trainden ze regelmatig samen. "Jordy, jij had toen een matje in je nek", schatert Martins Indi. "Corrigeer me Jor, maar volgens mij speelde je in de jeugd op elke positie. Zelfs als rechtsbuiten." Clasie knikt. "Ik heb overal gespeeld. In de spits, als linksbuiten." Martins Indi vult lachend aan: "Vandaar ook dat hij die vision heeft. Ziet vaak de derde man vrij staan."

Op Varkenoord trekken Clasie en Martins Indi regelmatig met elkaar op. Door hun thuissituaties zijn ze relatief jong volwassen. Clasie groeit op met zijn broer en vader James, die hem drie keer week vanuit Haarlem richting Feyenoord brengt. "Halverwege werd ik afgezet en opgepikt door Armand Fraser, de vader van Henk. Hij bracht mij ook weer thuis. Later ging ik met de trein en zat ik op school in Rotterdam."

De ouders van Martins Indi zijn afkomstig van Guinee-Bissau. Zelf is hij geboren in het Portugese Barreiro en groeide hij op op Rotterdam-Zuid. Na vier jaar bij Spartaan'20 - 'voor mij eigenlijk m'n mooiste periode' - vertrok hij op twaalfjarige leeftijd naar Feyenoord. Gebracht werd hij nooit. "Natuurlijk heb ik wel hulp gehad van de club, maar over het algemeen moest ik zelf zorgen dat ik naar Feyenoord ging. Af en toe had ik geen geld voor een busticket terug. Ging ik lopen of deed ik andere dingen", zegt hij verontschuldigend voor het zwart reizen. "Sorry OV. Sorry RET."

Ook op Varkenoord ging het niet vanzelf voor de vrienden. Tijdens de jaarlijkse evaluatiemomenten waren de jeugdspelers steevast onderwerp van discussie. Clasie zou te klein zijn voor een carrière als profvoetballer. "Op een gegeven moment liep ik zelfs al stage bij AZ, omdat ik te horen kreeg dat het beter was om mijn heil elders te zoeken. Mijn geluk was dat Stanley Brard werd aangesteld als hoofd jeugdopleiding. Hij zag het wel in mij zitten, waardoor ik bij Feyenoord mocht blijven."

Martins Indi zag in de B2 al zijn ploeggenoten overgaan naar de B1. Behalve hijzelf. "Dat was wéér een teleurstelling, want ik baalde al dat ik niet van de C1 direct naar de B1 ging", zegt hij jaren later. "Maar halverwege het seizoen ging ik alsnog van de B2 naar de B1. Onder leiding van Cor Adriaanse. Een hele goede trainer voor ons."

Clasie begint direct te lachen. "Cor, mooie man. Direct, eerlijk. Veel gelachen toen. Veel jongens uit die lichting zijn prof geworden." Stefan de Vrij, Jerson Cabral, Rajiv van la Parra, Ricky van Haaren. "En Jordy en Bruno", vult Martins Indi aan.

Ik liep al stage bij AZ, omdat ik m'n geluk elders moest zoeken Jordy Clasie werd in de jeugd weggestuurd door Feyenoord

In 2014 vertrok Martins Indi naar Porto; een jaar later volgde Clasie zijn trainer Ronald Koeman naar Southampton. Tijdens een oefenwedstrijd in De Kuip met z'n nieuwe werkgever nam Clasie in tranen afscheid van de supporters.

"Je wil je natuurlijk groot houden, maar op zo'n moment is dat lastig en gaat het vanzelf. Ik ben nu eenmaal wat emotioneler in dat soort dingen", zegt Clasie, terwijl Martins Indi hem bijvalt. "Vergeet niet, Jordy was ook aanvoerder, hè? Had de hele jeugdopleiding doorlopen, dat doet je wel wat als je vertrekt na al die jaren. Ik ben wat minder emotioneel, al huil ik ook wel eens. De laatste keer was toen ik hoorde dat Fred Zwang (voormalig verzorger van Feyenoord, red.) ernstig ziek is."

Jordy Clasie nam geëmotioneerd afscheid van het Legioen. Tekst gaat verder onder de video:



Clasie keerde tweeënhalf jaar geleden nog voor een seizoen terug in De Kuip, maar dat werd sportief geen groot succes. "Dat lag ook aan mijzelf", zegt hij zelfkritisch. Vanuit Southampton vertrok hij in de zomer van 2019 naar AZ. Sinds een half jaar is Clasie herenigd met Bruno Martins Indi, die door zijn club Stoke City is verhuurd aan de club uit Alkmaar.

Bij AZ speelt Martinis Indi regelmatig in de basis; Clasie zit na blessureleed sinds kort weer bij de selectie. Na de Premier League en een prachtig WK in 2014 is het voor hen lastig om op 29-jarige leeftijd nu op een lager niveau uit te komen. "Vooral omdat je weet welk niveau je kunt halen als je fit bent", zegt Clasie, die tijdens het WK in Brazilië nog uitkwam in de halve finale tussen Nederland en Argentinië. "Maar hier bij AZ ben ik ook realistisch. Ik ben lang geblesseerd geweest, ben nog niet zo fit als ik moet zijn en het team blijft winnen. Dan moet je niet verwachten dat er zomaar wat gaat veranderen. Vorig seizoen was ik fit en speelde ik echt goed, totdat corona kwam. Dat was een enorme domper voor mij."

Liever WK-finale dan knuffelbeer

Ook voor Martins Indi geldt een soortgelijke situatie. Ook al speelt hij wekelijks, ook hij was een vaste international en nationale knuffelbeer na zijn optredens in het Nederlands elftal. "Al had ik liever wereldberoemd geworden door de finale te halen tijdens dat WK", lacht de verdediger uit Rotterdam-Zuid. "Maar het heeft geen zin om daarover te blijven klagen en excuses te zoeken. Vast blijven houden aan het verleden waarin we grote wedstrijden hebben gespeeld zou heel makkelijk zijn, maar zo zijn Jordy en ik niet."

Boos als de scheidsrechter zijn schoenen vastmaakt tijdens het WK 2014: Martins Indi in een muurtje vol Feyenoorders; met Vlaar, De Vrij en Van Persie. De tekst gaat verder onder de video:

De vrienden willen niet blijven hangen in het verleden, maar hun ogen stralen als het gesprek gaat over het WK in Brazilië en het seizoen onder Ronald Koeman bij Feyenoord. Onder aanvoering van John Guidetti eindigden zij als tweede - voor het eerst in elf jaar - waarna een groot feest los barstte in De Kuip. Sommigen vonden de festiviteiten niet passen bij een topclub als Feyenoord, anderen dachten dat er misschien wel meer in had gezeten met veel spelers die twee jaar later derde zouden worden op het WK. Clasie en Martins Indi denken er anders over.

"Destijds werd Feyenoord door iedereen afgeschreven. Koeman stapte in en we leverden een fantastische prestatie. We begonnen slecht aan het seizoen en achteraf denk je pas aan het feit dat we iedereen hadden kunnen verrassen", zegt Clasie, die wordt bijgevallen door Martins Indi. "We tikten een hoog niveau aan, alleen was het dus net niet hoog genoeg blijkbaar, zo eerlijk moet je ook weer zijn."

Plezier boven geld

Nu beide spelers 29 jaar zijn, lonkt ook langzaam het einde van hun carrière. Martins Indi heeft na dit seizoen nog een contract voor een jaar in Engeland. Clasie is transfervrij. Als hen gevraagd wordt wie van hen als eerste voor een lucratief avontuur in de zandbak zou kiezen, zijn ze resoluut: geen van beiden. Martins Indi: "Je weet het nooit, maar voor mijzelf verwacht ik dat niet en voor Jordy ook niet."

Ook Clasie ziet het niet snel gebeuren: "Ik wil het niet voor het geld doen. Er zijn nog genoeg uitdagingen om het écht naar m'n zin te hebben. Daarom ben ik vanuit Engeland hierheen gekomen, dat is mij veel waard."

Dit weekend spelen ze samen tegen hun oude liefde. Tegen de club die in hun hart zit. Allebei voelen zij zich Feyenoorder, maar dat weerhoudt hen niet om te juichen als ze zondag scoren namens AZ. "Tuurlijk", zegt Martins Indi zonder na te denken. Clasie knikt. "Dat snappen de Feyenoord-fans ook wel, denk ik."

Bekijk het volledige gesprek van 20 minuten met Bruno Martins Indi en Jordy Clasie: