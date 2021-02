Hotel New York krijgt politiebezoek na foto's van overbuurman: 'Onze stoelen staan al heel lang op slot'

Hotel New York kreeg afgelopen week bezoek van de politie naar aanleiding van een bijzondere tip. Een overbuurman had met een telelens foto's gemaakt waarop te zien zou zijn dat het hotel stoelen zou verhuren. "Maar de stoelen staan gewoon keurig netjes op slot", aldus general manager Roel Dusseldorp.

Door het lekkere weer was het druk op de Kop van Zuid. Veel wandelaars zochten het stuk gras aan de voorkant van het hotel op. "Het was echt druk. We hebben nu een snackbarretje, ook daar was het druk, maar beheersbaar."

Het bezoek van de politie bevreemdde Dusseldorp, maar hij heeft er ook begrip voor. "Ze doen gewoon hun werk en zijn volgens mij ook verplicht om er wat mee te doen. En ze hadden zelf ook wel gezien dat het druk was op de Kop van Zuid. Maar die stoelenverhuur is onzin, ze zagen zelf ook dat alle terrasstoelen met een kabel op slot staan."

Dusseldorp snapt de gedachte van zijn overbuurman ergens wel. Hij baalt wel dat die met de foto's naar de politie is gestapt. "Ik heb niks tegen onze overbuurman hoor. Ik loop ook weleens ergens langs en dan denk ik: 'zo dat is druk'. Maar het zal over een uurtje wel minder zijn. En dan laat ik het lopen. Onze overbuurman besloot er wat mee te doen. Maar de drukte op het grasveld, daar kunnen we niks aan doen. Dat is van de gemeente."

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Op Facebook en LinkedIn plaatste de general manager van Hotel New York een bericht over het voorval. Op de berichten komen veel reacties. "Dat was niet helemaal de bedoeling", lacht Dusseldorp. "Maar het is jammer, als de buurman gewoon even was langsgekomen hadden we het erover kunnen hebben. Dan had hij ook gezien dat het niet klopte. En dan had hij een patatje stoofvlees kunnen eten, haha."