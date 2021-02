Feyenoordsupporters tekenen beroep aan bij Raad van State tegen bestemmingsplan Feyenoord City

Een aantal Feyenoordsupporters stapt naar de Raad van State om beroep in te stellen tegen het door de gemeente vastgestelde bestemmingsplan rondom Feyenoord City. De gemeenteraad gaf in december groen licht aan de plannen voor de gebiedsontwikkeling op Zuid, inclusief nieuw stadion voor Feyenoord.

De supporters zijn verenigd in het collectief 'Stadion op Zuid'. Zij hebben een jurist laten uitzoeken of het zinvol is om in beroep te gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. "De advocaat ziet in de verzamelde argumenten voldoende grond om tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep in te stellen bij Raad van State," schrijven de supporters. "De financiële uitvoerbaarheid van het stadionplan is onvoldoende aangetoond en het plan drijft Feyenoord Rotterdam en Stadion Feijenoord N.V. richting een faillissement. Het mobiliteitsplan pakt nog steeds negatief uit voor supporters en geeft risico’s voor de business case. Hetzelfde geldt voor het seating plan, dat supporters confronteert met fors hogere toegangsprijzen."

De deadline om beroep in te stellen bij de Raad van State rondom dit besluit loopt af op 12 maart. Stadion op Zuid is voornemens om voor die deadline de zaak formeel in te dienen.