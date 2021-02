Demonstranten van Extinction Rebellion voeren actie op De Hef

Op De Hef in Rotterdam heeft zich een kleine groep demonstranten van Extinction Rebellion verzameld met spandoeken. Ze demonstreren voor een beter klimaatbeleid. Er is veel politie aanwezig.

"De lenterebellie is hier!", is te lezen op flyers die de actiegroep uitdeelt. "Wij eisen dat de overheid ene klimaat- en een ecologische noodtoestand uitroept. Doe mee en kom in opstand voor het leven!" Volgens een woordvoerder wil de actiegroep de gemeente oproepen om de klimaatnoodtoestand uit te roepen. "Neem de ernst van de situatie serieus."

De woordvoerder legt uit dat specifiek voor De Hef is gekozen: "Het is een iconische plek en we willen een iconische actie houden." Volgens haar is de politie langs geweest, maar wordt er geen actie ondernomen zolang de actiegroep wegblijft van het hogere deel van de brug.

Er zijn tien demonstranten op De Hef. Eerder op de dag stonden er ook al demonstranten op de Binnenrotte: de twee groepen zijn na dat protest samengesmolten tot de groep die nu op De Hef staat. Aan beide kanten zijn spandoeken met leuzen opgehangen.

Rustig protest

Een woordvoerder van de klimaatactivisten zei dat er rond het middaguur, aan het begin van de demonstratie, vijftien betogers waren. Aan het einde waren dat er acht.

Voor de betoging was geen officiële toestemming. De demonstratie verliep rustig, daarom greep de politie niet in.

Vrijdag was er in Rotterdam ook een klimaatactie van Extinction Rebellion. Een groep demonstranten hield een tijdje de Erasmusbrug bezet.



Ook in andere plaatsen in Nederland waren er vrijdag en zaterdag klimaatacties.