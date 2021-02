Wethouders Sliedrecht hoeven níet naar hun gemeente te verhuizen

Vat (SGP-ChristenUnie) is woonachtig in Nieuw-Lekkerland, Goverde (PvdA) in Rotterdam. Beide wethouders willen in hun gemeente blijven wonen vanwege de resterende bestuursperiode. Die periode loopt af rond de gemeenteraadsverkiezingen, die in maart 2022 staan gepland.

Vat werd in maart 2019 wethouder van Sliedrecht. Er werd hem toen al ontheffing verleend van het vereiste ingezetenschap. Dat gebeurde een jaar later opnieuw.

Goverde is sinds vorig jaar deze periode als wethouder aan de gemeente Sliedrecht verbonden.