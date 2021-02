Actiedag fitnessclubs: 'Overheid denkt dat een sportschool een donker hol is met roestige materialen'

De sportscholen komen in actie: 'We moeten echt weer open'

Bij The Fitness Lounge in Berkel en Rodenrijs denkt clubmanager Leon de Gee dat de overheid leeft in het verleden, met hun beeld van een sportschool. "Die denken dat de sportschool een donker hol is met roestige materialen. Ze hebben geen idee van de mooie clubs van vandaag de dag."

De Gee is ervan overtuigd dat sportscholen coronaproof kunnen draaien. "We hebben dat na de eerste lockdown al laten zien. We hadden toen maximaal dertig bezoekers per uur; mensen moesten reserveren; we hadden een route aangebracht en overal waren desinfectiepunten. Uiteraard staan alle toestellen op ruim 1,5 meter afstand van elkaar."

Voor De Gee en zijn sportschoolcollega's is de grens bereikt. "We hebben eerder laten zien dat we het kunnen. Het wordt tijd dat we weer open gaan, dat we weer lekker kunnen gaan sporten. Wij moeten echt weer open", zegt De Gee.

'Den Haag' in de sportschool

De Gee zou politiek Den Haag graag eens uitnodigen in zijn club. "Het is meer dan een plek waar de grote sterke jongens trainen. Het is een plek waar jong en oud komt; voor het sociale aspect, maar ook om aan hun gezondheid te werken. Alles is netjes, mooi, schoon en keurig verzorgd. Het is gewoon een mooie plek om bezig te zijn."

En als deze actie niet het gewenste resultaat heeft? "Ik denk dat we dan met z'n allen lekker naar het Malieveld gaan", zegt de clubmanager. "Dan gaan we daar sporten en nodig ik de hele Tweede Kamer uit om mee te doen."