Sparta-verdediger Vriends over Cor Potcast met Baudet: 'Een vervelend gesprek'

Sparta-verdediger Bart Vriends over podcast met Thierry Baudet: 'Op sommige punten best wel goed'

Het was een opvallende week voor Sparta-verdediger Bart Vriends. Na een aantal weken blessureleed keerde hij tegen Ajax weer terug in de basis van de Kasteelclub, maar hij interviewde samen met Excelsior-spelers Maarten de Fockert en Thomas Verhaar politicus Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Maar dat ging niet van harte. "Het was een vervelend gesprek", blikt hij terug op de uitzending.

De heren van de Cor Potcast waren niet tevreden over het interview met Baudet. "We kregen het niet voor elkaar om een leuke en vrolijke sfeer neer te zetten", zegt Vriends. De podcast ging al snel over corona, peilingen en media. Daar stonden de voetballers en Baudet lijnrecht tegenover elkaar. "Maar die onderwerpen wilden we niet laten lopen."

De Fockert, Verhaar en Vriends voelen weerstand tegen de ideeën van Baudet. De sfeer in de podcast werd 'vijandig', vindt Vriends. "We waren er niet blij mee. Maar achteraf, als ik het nu terug hoor, was het op sommige punten best wel goed."

Kijk hieronder naar het volledige interview met Bart Vriends over de Cor Potcast en de komende wedstrijd Sparta-Willem II. De tekst gaat verder onder de video:

Vriends merkt dat hij zich flink moet verdiepen in de politieke gasten. Maar de verdediger van Sparta vindt ook leuk. "Het zijn interessante mensen, maar het gaat ook weer lekker worden om voetballers als hoofdonderwerp te houden", zegt de presentator van de Cor Potcast.

Rentree

In het uitduel met Ajax mocht Vriends weer in de basis van Sparta beginnen. Zijn rentree werd echter geen succes. Sparta verloor in Amsterdam met 4-2 en Vriends werd samen met nog drie spelers in de rust gewisseld. Vriends is zelfkritisch: "Het viel tegen. Fysiek voel ik me fit, maar ritme is toch weer iets anders."

Tegen Willem II zal het beter moeten voor de Kasteelclub. "We beseffen dat het heel spannend kan worden als we niet thuis geven. Deze maand hebben we in de agenda omcirkeld. We kunnen in een paar weken ons een goede dienst bewijzen", zegt Vriends.